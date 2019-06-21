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他批軍機疏運唬爛 中央回酸「沒常識」兩方再開火

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他批軍機疏運唬爛 中央回酸「沒常識」兩方再開火

2019-06-21 20:30聯合新聞網 綜合報導

行政院發言人Kolas Yotaka。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。圖／聯合報系資料照片
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對於長榮空服員罷工事件，今（21日）早針對蘇貞昌支持以軍機提供各種必要協助，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓批評「真以為只要是在天上飛的，都可以推給國軍來處理就是」，直指蘇才是真正的唬爛王。隨後行政院發言人Kolas Yotaka回應國內航線協助紓解離島運量行之有年，稱「不知道這位李正皓先生在說什麼」，更有中央官員批李正皓「沒常識」，引起李正皓在臉書上再度回嗆。

「台灣軍機降落紐約甘迺迪機場？這畫面光想就覺得狂」李正皓今早在臉書上砲火猛攻蘇貞昌是「頭號韓粉」、「唬爛王」，指出要依靠軍機解決長榮罷工的運輸問題，根本不可能。但Kolas Yotaka回應，軍機在天候不佳、特殊、緊急狀況時協助紓解國內離島疏運，早就行之有年；因此行政院要求國防部配合交通部疏運規劃，以國軍現有運輸能量，優先滿足外離島地區民眾的需求，尤其是馬祖地區僅有立榮獨飛，國防部軍機目前已待命隨時因應。

此外，據《ETtoday》報導，還有中央高官強調，蘇貞昌與交通部都很明確說明軍機疏運是針對國內航線，且軍機協助的疏運對於往來台灣與離島縣市的居民而言更是常識，酸說「請李發起人除了研究偷拍技術之外，也要常常看電視吸收常識，不要散佈謠言，影響社會安寧。」

李正皓稍早在臉書反擊，先是承認昨日蘇貞昌的臉書貼文確實有說啟動軍機是協助「國內」外島疏運，但他認為蘇貞昌今天受訪「漏講」了國內線、外島等詞，所以不排除是幕僚擬稿、蘇貞昌本人還是草包的可能，並且進一步攻擊「這次長榮罷工主要影響的是國際線的旅客，這時候蘇貞昌被酸用軍機載人根本是剛好而已」。

李正皓稍早在臉書反擊。圖擷自／臉書
李正皓稍早在臉書反擊。圖擷自／臉書
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蘇貞昌李正皓Kolas Yotaka長榮罷工
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