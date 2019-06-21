陳其邁翁章梁學運戰友對談 惺惺相惜互虧相互讚賞

2019-06-21 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



同為五年級生的行政院副院長陳其邁與嘉義縣長翁章梁，過去為拚民主改革，一起參與野百合學運，上街頭抗爭，今天下午兩人在嘉義縣創新學院，參加人力發展所舉辦的「從學生運動到政治實踐」對談，兩人惺惺相惜，互虧也相互讚賞 ，兩人從野百合學運，談到現在香港的反送中運動，他們認為，從政要不忘當初抱持理想初衷，對政治價值有堅忍不拔信念，參加過學運再從政，更能「同理心」看待抗爭人士。

翁說，陳其邁創30歲最年輕立委，40歲代理高雄市長紀錄，父親過去國民黨立委，卻勇敢挺身參加學運，讓他很敬佩，陳過去綽號「邁邁」，現在稱「暖男」，經營網路成功粉絲很多，他好奇陳如何經營?

他說，大學畢業思考人生意義，看佛經，聽羅大佑「亞細亞的孤兒」歌曲，不斷掉淚，後來當國會助理，投入學運，他與其邁歷經威權體制統治成長，一起拚民主，提醒縣府同仁不斷挑戰自己，才能繼續成長，推動更多創新、讓人民有感政策。

陳其邁說，他讀公衛研究所，跑去主持地下電台，有很多聽眾，換到公部門服務，要有不斷創新觀念做法，價值領導很重要，參與學運或社會運動，達成階段性目標很重要，現在反送中與當年學運相比，現在手機通訊發達，群組訊息串連很快，過去連手機都沒有，他表示，網路既是虛疑也是生活，他經營網路就是「真誠、真實」。