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陳其邁翁章梁學運戰友對談 惺惺相惜互虧相互讚賞

2019-06-21 18:01聯合報 記者魯永明╱即時報導

同為五年級生的行政院副院長陳其邁與嘉義縣長翁章梁，過去為拚民主改革，一起參與野百合學運，上街頭抗爭，今天下午兩人在嘉義縣創新學院，參加人力發展所舉辦的「從學生運動到政治實踐」對談，兩人惺惺相惜，互虧也相互讚賞 ，兩人從野百合學運，談到現在香港的反送中運動，他們認為，從政要不忘當初抱持理想初衷，對政治價值有堅忍不拔信念，參加過學運再從政，更能「同理心」看待抗爭人士。

翁說，陳其邁創30歲最年輕立委，40歲代理高雄市長紀錄，父親過去國民黨立委，卻勇敢挺身參加學運，讓他很敬佩，陳過去綽號「邁邁」，現在稱「暖男」，經營網路成功粉絲很多，他好奇陳如何經營?

他說，大學畢業思考人生意義，看佛經，聽羅大佑「亞細亞的孤兒」歌曲，不斷掉淚，後來當國會助理，投入學運，他與其邁歷經威權體制統治成長，一起拚民主，提醒縣府同仁不斷挑戰自己，才能繼續成長，推動更多創新、讓人民有感政策。

陳其邁說，他讀公衛研究所，跑去主持地下電台，有很多聽眾，換到公部門服務，要有不斷創新觀念做法，價值領導很重要，參與學運或社會運動，達成階段性目標很重要，現在反送中與當年學運相比，現在手機通訊發達，群組訊息串連很快，過去連手機都沒有，他表示，網路既是虛疑也是生活，他經營網路就是「真誠、真實」。　

陳其邁指出，以前參加學運，站在政府對立面衝撞，現在變政府成員，要更懂得從人民角度，思考事情，他常提醒公部門主管要不斷挑戰自己，他讚賞翁章梁一步一腳印，當到縣長，縣民選到接地氣好縣長。 兩人對談1個半小時，立委蔡易餘當引言人，立委陳明文到場聆聽，翁章梁送陳其邁阿里山高山茶，最後與縣府員工及聽眾開心合影，氣氛熱絡。

行政院副院長陳其邁(左)與嘉義縣長翁章梁(右)，過去一起參與野百合學運上街頭抗爭...
行政院副院長陳其邁(左)與嘉義縣長翁章梁(右)，過去一起參與野百合學運上街頭抗爭，下午在嘉義縣創新學院對談「從學生運動到政治實踐」。記者魯永明／攝影
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行政院副院長陳其邁(前右二)嘉義縣長翁章梁(前右三)，下午在嘉義縣創新學院對談「...
行政院副院長陳其邁(前右二)嘉義縣長翁章梁(前右三)，下午在嘉義縣創新學院對談「從學生運動到政治實踐」結束， 與立委陳明文(前右一)及縣府員工聽眾合影。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(右)贈送行政院副院長陳其邁(右)阿里山高山茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(右)贈送行政院副院長陳其邁(右)阿里山高山茶。記者魯永明／攝影
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學運陳其邁翁章梁
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