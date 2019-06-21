民進黨總統初選 柯文哲：既不民主也不進步

2019-06-21 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



柯文哲表示以第三者的眼光觀看民進黨黨內初選，他認為既不民主也不進步。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲接受WinTV《我要當選》主持人高嘉瑜、黃暐瀚專訪時，批評民進黨這次總統初選，既不民主、也不進步，且蔡總統贏10幾%，「我覺得那個很怪」。

柯文哲說，民進黨這次總統初選，以蔡英文的角度來看，她會覺得賴清德是偷襲，沒有誠信、又偷襲，「你要選 ，你就早一點講」，包括要辭掉行政院長的職位；但是以賴清德的角度來講，他會覺得「你掌握中常會」，改變投票規則、時程、投票方法，「什麼都照你的方法」，

柯文哲說，雙方的立場來講，都覺得對方有錯，但以第三者的眼光來看，他不是民進黨的，不應該去干涉到人家的選舉，最重要的是，顯然賴清德也不講話，但是他覺得這一場初選，就第三者來看，既不民主、也不進步。

至於會因為這樣子沒有辦法整合嗎？柯文哲指出，民進黨在過去的歷史，吵吵鬧鬧，到選前都還是相當有效地整合，所以他倒覺得，還有7個月的時間，民進黨應該還是會有效地整合。

對於賴清德輸了蔡總統10幾%，柯文哲說，民調是這樣，如果以他念過生物統計學，「我覺得那個很怪」，因為在一個母群體裡面，每次抽3000個出來，有3個數字，num1、 num2、num3，其實還有一個num4，num就是平均值的意思，因為有3個候選人，還有一個是不表態的，那4個數據，然後如果5次，那個variation，就是變異數太低，其實他大概腦袋裡面估計了一下，其實那個機率很低。