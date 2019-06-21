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擴大育兒津貼 蘇揆送利多：增300億幼兒照顧經費

2019-06-21 15:51聯合報 記者游明煌╱即時報導

行政院長蘇貞昌今天新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記者會」，宣布政府自今年8月起全面實施「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」，減輕家長育兒負擔，更將學前教育預算從105年95億元，增加至明年近400億元，要讓全國2至5歲80萬名幼兒獲得更妥善的照顧。

蘇貞昌表示，政府一直大力要為年輕朋友多多鼓勵，讓他們能夠敢婚、願生、樂養，所以昨天行政院才宣布要照顧年輕人、新婚的朋友，今天到幼兒園宣布政府對於幼兒的照顧政策，希望對於年輕人、新婚媽媽、照顧幼兒的家庭有各種政策能夠照顧，今天對於公共化、準公共化以及幼兒津貼，政府都宣布大利多。

蘇揆表示，總統蔡英文非常重視學前教育，自行政院前院長林全及賴清德開始加強推動。政府為讓年輕父母敢生、樂養，減輕家長育兒負擔，以及讓幼兒園經營者更新整體設備、提高教師待遇。這些都不是喊口號就可以做到的，政府的政策是理想，但要落實必須要有資源、也要有制度配合。

他說，政府將學前教育預算從105年95億元，增加至明(109)年近400億元，這是政府展現魄力，多挪出了300億元來照顧幼兒。這400億元經費，除了要增設公幼，建置準公共化機制外，也要讓在家照顧孩子的家長，每年可領3萬元育兒津貼，第3胎以上子女家長每年則發給4.2萬元育兒津貼。

另外，有鑑於目前全台灣的幼童專用車約4000輛，依規定逾10年必須汰換，蘇貞昌說，政府要大力補助，每年汰換或購置400輛幼童專用車，每輛車汰換或購置補助30萬元，請教育部編足預算，儘速換新，讓小朋友安全上下學、也讓家長安心。

蘇貞昌以他有兩個孫女為例，陪伴她們長大要親自參加她們的表演活動、畢業典禮，所以他很清楚孩子如何成長、上幼兒園，更能體會年輕家長的需要，因此昨日行政院會通過「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，今天宣布給予幼兒照顧與幼童專用車相關補助，希望能儘速推動及落實執行。

教育部表示，行政院於107年7月發布「我國少子女化對策計畫」，針對2-5歲幼兒，以「擴大公共化」、「建置準公共」及「擴大發放育兒津貼」為三大策略，營造友善育兒環境，將於今年8月起全面實施，預計約有80萬名幼兒受惠。

其中包括8年內(106-113年)增加公立及非營利幼兒園3000班(8.6萬個名額)；持續推動準公共化幼兒園，讓家長每月負擔不超過4500元，目前平價幼兒園(公幼及準公幼)與私幼比例提高為5:5；另亦擴大發放2-4歲育兒津貼，針對在家自己照顧孩子的家長，每月可領2500元，第三胎以上每月再加發1000元，是歷年來最大規模的學前教育投資。

行政院長蘇貞昌今天新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記...
行政院長蘇貞昌今天新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記者會」，將學前教育預算從105年95億元，增加至明年近400億元，要讓全國2至5歲80萬名幼兒獲得更妥善的照顧。記者游明煌／攝影
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行政院長蘇貞昌今天新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記...
行政院長蘇貞昌今天新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記者會」，將學前教育預算從105年95億元，增加至明年近400億元，要讓全國2至5歲80萬名幼兒獲得更妥善的照顧。記者游明煌／攝影
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行政院長蘇貞昌今天新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記...
行政院長蘇貞昌今天新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記者會」，將學前教育預算從105年95億元，增加至明年近400億元，要讓全國2至5歲80萬名幼兒獲得更妥善的照顧。記者游明煌／攝影
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行政院長蘇貞昌今天新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記...
行政院長蘇貞昌今天新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記者會」，將學前教育預算從105年95億元，增加至明年近400億元，要讓全國2至5歲80萬名幼兒獲得更妥善的照顧。記者游明煌／攝影
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幼兒園行政院育兒津貼
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