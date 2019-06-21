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籌備七七抗議 吳敦義下周四與10黨籍縣市議長便當會

2019-06-21 15:08聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨主席吳敦義。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
國民黨主席吳敦義。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
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國民黨7月7日下午2時將在總統府前舉辦「反沒收公投」抗議活動，昨天黨內首開動員會議，目標動員10萬人以上參與，要打響2020選戰第一砲。為強化動員，黨主席吳敦義下周四中午11時30分將先與彰化以北黨籍10縣市議會議長便當會懇託。

知情人士表示，國民黨目前共有19位黨籍縣市議會議長，這次以吳敦義名義邀約的便當會，只以彰化以北10位縣市議會議長為對象，10縣市議會分別為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣與彰化縣。

有中常委認為，便當會應全國19位黨籍縣市議會議長都邀請，避免差別待遇造成反動員。但知情人士說，便當會邀請對象，主要是考慮交通與區域民眾就近可動員性，但若中南部縣市議會議長有意願也歡迎，當天也純粹是吃飯拜託動員，不會特別造勢。

國民黨七七「反沒收公投」抗議活動，預計7月7日下午2時至5時在凱達格蘭大道舉行，前天下午中常會結束後，就透過台北市黨部向台北市政府申請，確認凱道路權。

該場抗議活動，前總統馬英九與吳敦義將以前正副元首高度發表演說，針貶包含公投法修惡等蔡政府失當政策。黨中央也規劃邀總統初選參選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中5人出席。

為強化參與，國民黨昨天上午動員會議已指示黨中央組織部門、青年團與各縣市黨部動員，部分單位還律定動員責任額，下午部分中常委也被拜託協助動員。昨天中午黨團、智庫與政策會三方平台會議上，黨中央也透過立院黨團邀請黨籍33位立委參加，。

此外，因這次抗議主題鎖定民進黨政府將公投法修惡與未履行去年底通過的7公投案結果，國民黨也有意邀去年也曾發起反同婚公投與以核養綠公投發起單位共襄盛舉。

黨團總召曾銘宗表示，民進黨政府主導修惡公投法，限縮民眾藉由公投表達意見的自由，讓公投與大選脫鉤也將大幅降低公投過關機率，影響直接民權行使，「反沒收公投」抗議要告訴民眾問題的嚴重性。

知情人士則表示，國民黨在去年九合一選舉大勝後，政黨聲望不斷下修，七七「反沒收公投」抗議是1124後首場「官方」動員活動，若成功舉辦可重新拉抬黨聲望與氣勢，打響2020大選第一砲。

挺吳派中常委認為，七七反公投法修惡抗議就是針對明年大選預演操兵，公投法修惡這個議題讓國民黨「撿到槍」，當然要好好發揮。但也有黨內人士憂心，若七七抗議參與人數不及韓國瑜六一造勢，黨領導威望恐反受內傷。

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