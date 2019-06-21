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民調滿意度逾6成 黃偉哲：好好做數字就會上升

2019-06-21 14:57聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

新台灣國策智庫今(21)日公布六都首長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲滿意度61.9%，排名六都前三名。黃偉哲表示民調只是一個參考，但是也注意到有些數字，只要好好做，事實上數字會提升，他當初選舉得票率39％，現在民調支持度是為61.9%，所以漸次逐步往前推進，努力營造市民的福利，感謝市議會的議員的監度和建議，有些可能會犯的錯不會再犯，做得好的會做得更好，對市民和輿論的監督都會努力去做。

黃偉哲說，大家的標桿是鄭文燦市長，滿意度已經破 8成，幸好昨天有去和他一起賣芒果，帶去300箱一下就秒殺，還接到很多訂單，賣芒果好的水果，不只外國人可以享用，國人也有享用的機會，活動都會陸續展開，民調是一種鞭策，好的部分好還要更好，對於需要檢點改善的，民調指出知名度還不夠，未來會精益求精，好還要更好。

台南市府表示，黃市長的滿意度61.9%與新北市侯友宜市長62.5%，差距0.6%，並與桃園市長鄭文燦與新北市長侯友宜，是這次滿意度超過六成的三位首長，為六都前三名。尤其「台南市長重新投票支持度」成長了18.38％，代表市民對於新市府團隊施政的肯定；而與賴市長時代相比，比較好與差不多之加總為87.6％，象徵市民肯定台南仍朝著進步的方向前進，沒有退步。市府團隊感謝市民的支持，未來必定會將各種民調數據納入施政參考，也會持續打拚，讓台南市更為美好宜居。

根據這份調查結果，「黃市長上任至今的表現：61.9%滿意、22.0%不滿意」；「黃市長上任半年來，和賴市長時代相比，台南市變化：比較好：9.2%、比較差：6.3%、差不多：78.4%」；「對黃市長未來三年半的施政信心：有信心：61.3%、沒信心：25.4%。」

新台灣國策智庫今天公布六都首長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲滿意度61.9%，排...
新台灣國策智庫今天公布六都首長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲滿意度61.9%，排名六都前三名，黃偉哲今在台南鹽水受訪時表示，民調是參考，但只要好好做，數字就會上升。記者吳淑玲／攝影
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民調黃偉哲
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