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胡忠信爆料扁傳話勸退賴換特赦？ 扁：我何德何能

2019-06-21 14:56聯合報 記者林文義╱即時報導

電視政論性節目主持人胡忠信在政論節目中表示前總統陳水扁在英德初選期間，曾經傳話給蔡總統，如果蔡總統答應特赦，陳願負責幫忙協調勸退賴，陳水扁在臉書否言，指這是完全是子虛烏有的謠言。

陳水扁在臉書新勇哥物語中指出，胡忠信可以表態支持誰，但不能求官不成狹怨報復，抹黑誣陷阿扁在英德初選期間，曾經傳話給蔡總統說，如果蔡總統答應特赦，他負責幫協調勸退賴。

陳水扁說，2015年4月在台南葉菊蘭家裡的晚宴，他問過賴清德市長真的要選2016總統嗎？賴說2015年如果初選期程不要提前一個月，讓他措手不及，否則他會出線。

陳水扁指出，他只知道賴清德在2016年就要跟蔡英文主席爭取總統黨內提名，完全不曉得2019年3月18日賴會去領表登記。稱賴清德為「三八兄弟」的陳菊在前一個晚上都勸不了，五人小組也都無功而返，他與賴清德雖同屬台南同鄉，平常並沒有私誼，他深知賴清德的個性，當賴說了要走完初選程序後，是不可能被説服而退出初選的，他何德何能可以負責勸退賴？

陳水扁說，2000年總統大選期間他對胡忠信頻下指導棋早就感到厭煩，並對其可能是藍綠都有接觸的「雙面人」早有提防。胡建議他要親吻土地保證當選，他說他生在鋪上稻草的土地上，從小吃土砂粉長大，婉拒採用。

陳說，胡忠信選後爭取擔任敏感性很高的國安會諮詢委員，以胡的大嘴巴，他不大放心因而沒有安排，為此雙方絕裂不再往來。胡忠信轉而投靠藍營，開始在媒體節目批判阿扁。連宋2004年3月13日也親吻土地，但還是落選。

前總統陳水扁。取自臉書
前總統陳水扁。取自臉書
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陳水扁胡忠信賴清德蔡英文
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