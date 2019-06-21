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如果韓國瑜當總統？ 柯文哲：不敢想像

2019-06-21 13:34聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲是否參選2020總統大選一直是焦點，WinTV頻道《我要當選》中午播出柯文哲的專訪，對於主持人高嘉瑜、黃暐瀚詢問如果未來是高雄市長韓國瑜當總統，柯文哲說，「不敢想像」。

對於選不選總統，柯文哲曾說過「9月17日（登記參選總統最後一天）前決定就可以了」。今天對於何時決定參選，以及什麼事會決定參選、什麼事決定不選？柯文哲說， 這要看每一位可能的總統候選人、有機會當選的人，能否說服，他(她)來當總統是ＯＫ的。

主持人問，小英總統要再當下去，台灣會怎樣？柯說，這她要說明。例如一例一休、反年金等。主持人反問柯，這好像不用等到9月，現在就知道了？柯文哲說，但小英總統她要說以前都錯了，以後不會這樣，要講得出來。

至於談到鴻海董事長郭台銘來做總統，柯文哲說，郭台銘的能力沒問題，「但你會是董建華1號？2 號？」郭有80萬至 100萬的員工在大陸，郭不會受中國控制，真的還假的？

另外，主持人問柯，韓國瑜和郭台銘誰比較會受中國控制？柯文哲說，這就很難講，他們要說服人民。至於若是韓國瑜當總統，未來遠景是什麼？柯說，不敢想像。

主持人再追問柯，這就是一定要出來選了？柯說，再看看，再想 ，還有2個月時間。

WinTV頻道《我要當選》中午播出台北市長柯文哲專訪。圖/取自WinTV頻道
WinTV頻道《我要當選》中午播出台北市長柯文哲專訪。圖/取自WinTV頻道
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柯文哲韓國瑜郭台銘2020選舉
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