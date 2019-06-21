蔡總統參加早餐會 牧師關切同婚

2019-06-21 13:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



蔡英文總統（中）上午出席「2019國家祈禱早餐會」，接受祝福禱告，蔡英文致詞表示「擁有宗教自由的民主生活，就是台灣能帶給世界最關鍵的影響力」。她更表示守護家庭與下一代是政府無可迴避的責任，會持續以政治跟法律來守護每一個家庭。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天出席國家祈禱早餐會，宗教團體仍對民進黨政府推動同婚有不同看法，台灣基督長老教會總會議長陳見岳牧師說，台灣剛通過同性婚姻專法，站在地方教會立場，婚姻家庭是社會基礎，婚姻家庭若不好，國家就不會好。談及一男一女、婚姻家庭議題時，現場參與者響起熱烈歡呼與掌聲。

面對宗教團體質疑，蔡總統說，擁有宗教自由的民主生活，就是台灣能帶給世界最關鍵的影響力。會持續以政治跟法律來守護每個家庭。身為總統每一天的責任，是替社會帶來正面影響力，尤其政府能為社會帶來哪些正面影響、台灣能在世界上發揮多少影響力。

蔡總統說，守護家庭守護下一代，政府有無可迴避的責任。政府過去三年加強對弱勢家庭的協助，托育補助、興辦社會住宅、落實長照2.0等，都是希望減輕家庭負擔，鼓勵年輕人安心成家。

政府也完成護兒四法修法，包括兒少法、刑法、教師法、家庭教育，補足過去社會安全網的不足。

蔡總統表示，擁有宗教自由的民主生活，就是台灣能帶給世界最關鍵的影響力。以前台灣的宗教信仰曾受限制，但現在是全世界宗教信仰自由度最高的國家之一，我們樂意把台灣的經驗分享給更多國際上的朋友，這就是台灣的影響力。