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支持者捐「1450元」挺民進黨 粉絲團小編笑：捐完記得下班

2019-06-21 11:07聯合新聞網 綜合報導

「1450」曾被諷刺是執政黨網軍代號，如今民進黨支持者反操作，紛紛捐款1450元...
「1450」曾被諷刺是執政黨網軍代號，如今民進黨支持者反操作，紛紛捐款1450元力挺。 圖／翻攝自「民主進步黨」粉絲團
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日前台北市長柯文哲夫人陳佩琪在臉書上一句「1450應該下班了」，被外界認為是在影射民進黨網軍，意外掀起了戰火，不過民進黨粉絲團19日貼出一張照片，上面顯示許多綠營支持者一致小額捐獻「1450元」，讓民進黨主席蔡英文看了很感動，粉絲團小編還開玩笑的說「捐完1450記得下班」。

「1450」的由來是因為之前傳出農委會一年要花1450萬聘請網路小編，因此被質疑浪費公帑養網軍，所以「1450」成為嘲諷外包網軍的代名詞，而日前陳佩琪臉書上的一句「1450應該下班了」也再度掀起風波，雖然「1450」引起不少爭議，卻也成為民進黨支持者的反操作。民進黨粉絲團貼出支持者的捐款金額，發現許多人很有默契的都捐款「1450元」，小編還貼出一張便條紙，上面寫著「捐款者您好，我們主席看到電腦上的捐款明細，非常感動，不肯離開，在原地看了近十分鐘，還是看不完，因為趕時間只好先印出來，並留這張便條紙給您！在這邊替黨感謝您的1450元，謝謝！」

小編感謝支持者的捐款，還說大家整齊劃一的捐贈「1450＄」，真的笑中帶淚。貼文也引來支持者大讚，「我倒貼1450網軍我驕傲」、「我覺得民進黨可以用1450當競選主軸喔～有創意又有笑點」、「時事很懂欸小編」；還有網友開玩笑的說「被罵1450還要倒貼，我這輩子沒倒貼過也沒被渣過，貴黨不要辜負我」、「當DPP支持者真慘，還要捐錢當網軍」、「當網軍還要自己付錢」、「意圖使人捐款⋯1450好？還是2020好？」、「韓粉快來抓1450啊~~~好多人承認」。

捐款民進黨網軍
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