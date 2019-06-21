蔡英文出席「2019國家祈禱早餐會」

2019-06-21 09:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾吉松 ╱即時報導



蔡英文總統上午出席「2019國家祈禱早餐會」，蔡英文表示「擁有宗教自由的民主生活，就是台灣能帶給世界最關鍵的影響力」。她更表示守護家庭與下一代是政府無可迴避的責任，會持續以政治跟法律來守護每一個家庭。

【中央社╱台北21日電】

總統蔡英文今天出席國家祈禱早餐會，她細數過去3年鼓勵年輕人成家的相關施政，身為總統的責任就是為社會帶來正面影響，將持續守護每個家庭，讓世世代代台灣人發揮影響力。

2019中華民國國家祈禱早餐會上午在台北國際會議中心舉行，今年主題為「關鍵的影響力」，蔡總統在會中針對台灣內外政經面對錯綜複雜的關係及轉變中，如何走出困境、開創新局發表談話。

這場祈禱早餐會由基督教教友所舉辦，多名政府官員、立法委員，包括帛琉共和國等約10個友邦駐華使節及美國等9個國家的基督教國禱會牧師，以及來台灣近70年、空中英語教室創辦人彭蒙惠也與會。

蔡總統致詞表示，非常榮幸能受邀參加，每一次到來都是感動的時刻，也感受到滿滿的恩典與祝福，她也相信每個教會、牧師跟禱告的人及信仰主的弟兄姊妹，都可以為社會帶來正面的影響力。

蔡總統說，每一次都坐在她身邊的彭蒙惠，從年輕時就在台灣宣教、傳播愛的理念，最後也創辦空中英語教室，成為一代又一代台灣人學習英語的青春美好記憶，這些都是最美好、最關鍵的影響力。

蔡總統也說，身為總統的責任就是替社會帶來正面影響，並讓台灣在國際發揮影響力，守護下一代政府有無法迴避的責任，這也是為什麼過去3年，政府加強了弱勢家庭協助、協助家長為子女儲蓄、加強托育補助、社會住宅、落實長照2.0，目的是為了減輕家庭負擔，鼓勵年輕人安心成家。

蔡總統指出，今年上半年已完成兒少法、刑法、教師法、家庭教育法等「護兒四法」修法，也補強過去在社會安全網上的不足，政府會持續以政策跟法律來守護每個家庭，也請大家為遇到困難的家庭禱告，讓世世代代台灣人發揮影響力。

蔡總統也舉例，台灣擁有宗教自由的生活，例如3月與美國合辦「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，上月底也舉辦民間版的「台灣國際宗教自由論壇」。以前台灣的宗教信仰曾受到限制，但現在台灣是全世界信仰自由度最高的國家之一，台灣很樂於將經驗分享給國際社會。

蔡總統最後表示，從世界角度來看，台灣不是很大，但就像一顆鑽石可以映照出璀璨的光芒，將自由、民主價值傳遞到世界的角落，讓每一個人都能閃閃發亮；台灣社會也因為大家的祈禱跟行動，必定更安定、更美好，讓各位一起繼續做世界的光，為台灣帶來正面的影響力。