蔡英文：宗教自由與民主生活 是台灣最關鍵影響力

2019-06-21 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天出席「2019國家祈禱早餐會」，針對今年國家祈禱會主題「關鍵的影響力」，蔡總統說，「擁有宗教自由的民主生活，就是台灣能帶給世界最關鍵的影響力」。她也說，守護家庭與下一代是政府無可迴避的責任，會持續以政治跟法律來守護每一個家庭。

蔡總統連續三年參加國家祈禱早餐會，她在致詞時說，每個教會、每位牧師與傳道人，及每位信仰主的弟兄姊妹都可為社會帶來正面影響力。

蔡總統說，身為總統，每一天的責任則是政府與國家的影響力，尤其政府能為社會帶來哪些正面影響、台灣能在世界上發揮多少影響力。今天祈禱時，我們一起為社會、族群和諧、經濟金融及媒體藝術，也為下一代的教育與家庭而禱告，守護家庭守護下一代，政府確實有無可迴避的責任。

她說，這就是為什麼政府過去三年加強對弱勢家庭的協助。政府加強托育補助、興辦社會住宅、落實長照2.0等，都是希望減輕家庭負擔，也鼓勵年輕人安心成家。政府也完成護兒四法修法，包括兒少法、刑法、教師法、家庭教育，補足過去社會安全網的不足。

蔡總統說，擁有宗教自由的民主生活，就是台灣能帶給世界最關鍵的影響力。以前台灣的宗教信仰曾受限制，但現在是全世界宗教信仰自由度最高的國家之一，「我們很樂意把台灣的經驗分享給更多國際上的朋友，這就是台灣的影響力」。

台灣基督長老教會總會議長陳見岳牧師分享信息時表示，影響台灣未來的最大關鍵有三，第一是對生命價值的關心，第二是對婚姻家庭功能的維繫，第三則是對下一代教育根基的方向。

陳提及婚姻家庭時說，台灣剛通過同性婚姻專法，他知道政府很努力維持平衡，但站在地方教會的立場，他仍認為「婚姻家庭是社會的基礎，婚姻家庭若不好，國家就不會好」。如同去年的國家祈禱早餐會，談及一男一女、婚姻家庭議題時，現場響起巨大的歡呼與掌聲。

今天的國家祈禱早餐會約有600人參與，包括美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑，貝里斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、索羅門、帛琉等駐台大使以及韓國、澳洲等代表。