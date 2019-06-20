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【即時短評】政策補貼「剛好」落在選舉期間

2019-06-20 22:59聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院長蘇貞昌今天核定「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，行政院會也通過「投資台灣三大方案」，均屬重大補貼政策，距離明年大選已不到7個月，很難不讓人產生「選舉聯想」。即使相關補貼有其必要，但要根本解決青年住的問題及提升台灣產業競爭力，還是必須從結構性層面著力，而不只是撒錢補貼。

民進黨中執會前天通過提名蔡英文代表參選2020總統，民進黨也立即轉換成「選戰模式」，國家機器的一舉一動，備受矚目。特別是蔡英文提到，「在現代的民主政治和民主競選當中，必須將聲量化為組織力量，把組織力量化為聲量，才會集結最大的支持力量，這之中，關鍵中的關鍵，是年輕世代的力量」。

她希望在選戰和執政過程，「能爭取更多年輕力量的支持」，今天行政院就提出針對單身青年及新婚育兒家庭放寬租金補貼措施。尤其，這項方案試辦1年，今年9月開始申請，補貼額度從2600元到5000元，總預算約11億元，「剛好」落在選舉期間，更難教人不作政治聯想。

雖然此舉希望有助青年「敢婚、願生、樂養」，符合解決少子化的政策方向，但社宅政策必須整體考量，內政部宣稱「有信心如期達成8年20萬戶社會住宅目標」，蘇貞昌卻對「包租代管」推動成果未如預期頗有微詞，可見實際情況不如計畫中樂觀，若不能正視社宅問題的癥結，放寬租金補貼能有多少實效，仍令人質疑。

相同情形也發生在「投資台灣三大方案」。相關政策固然是因應中美貿易戰，協助台商返台投資的「擴充版」，但新方案除了貸款總額度從200億元大幅調升至5000億元，補助回台投資貸款銀行手續費也「雨露均霑」，延伸至根留台灣企業，以及中小企業。其用意雖在導引廠商投資，也希望鼓勵本地企業，但連解決「五缺」吸引投資都被學者質疑是「舊政策思維」，何況是銀行貸款手續費的補貼？

這一波台商回流，其實也是台灣產業升級的契機。已有學者提醒，與其靠政府政策補貼，讓台灣繼續走向低附加價值和低薪資的老路，應更強調鼓勵廠商投入高附加價值、具有產業創新研發能量，或有助產業轉型升級的實質投資。亦即，想清楚台灣最需要哪些生產階段的台商？要吸引哪些台商回台？才是更上位的經濟戰略。

政策補貼人人愛，但政府宣傳多少人受惠、創造多少就業機會之餘，更該有長遠思考。別忘了這些補貼都是民脂民膏！

行政院會20日通過「投資台灣三大方案」，經濟部次長王美花在院會後記者會說明方案內...
行政院會20日通過「投資台灣三大方案」，經濟部次長王美花在院會後記者會說明方案內容。記者林河名／攝影
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台商行政院租金補貼
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