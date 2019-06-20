黃智賢：邊戒嚴邊聲援反送中 這種民主希特勒也嘆不如

2019-06-20 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



資深媒體人黃智賢。聯合報系資料照 分享 facebook 名嘴、政論電視節目主持人黃智賢今天在臉書上表示，實在不是不好笑的。有一種人，裝出莊嚴相貌，一副要為香港犧牲的樣子。可是，被台獨港獨說成水深火熱的香港。港府制定的逃犯條例，從頭到尾沒有反送中者指控的劇情可以發生。

她說，因為，言論，出版和政治，不在條例中，不能因此移送引渡。而且，決定引渡與否的權力，百分之百在香港法官，不在北京。你再怎麼討厭，瞧不起大陸。只要香港的法官和法庭，決定不引渡，就引渡不了。

她表示，被台獨說成民主地獄般的香港，100萬人可以一而再，再而三上街頭遊行，示威，叫罵北京。太陽花主導者林飛帆，可以拿到特區政府給的港簽，飛去香港，指導同樂一番。可是，自吹自擂是民主燈塔的台灣，在幹什麼呢？

黃智賢表示，只因為她在廈門演講，支持和平統一，一國兩制。台獨腦殘們，就說要註銷我的台灣護照。說要把我趕出台灣的，對我喊打喊殺的，抹黑的。回應這種垃圾，實在是浪擲人生。問題是，台灣沒有護照。因為台灣不是一個國家。

她表示，可憐的台獨腦殘者，心靈活在平行時空。不願承認，台灣是中華民國的一個省。被台獨當成廁紙的中華民國憲法，國土包含大陸。而且台獨教父李登輝，把「因應國家統一前之需要」，放進了憲法裡。所以，台獨腦殘崩潰了。因為絕不承認，依據憲法，我們必須跟大陸統一。是心虛還是懼怕，竟不准她說話？有臉說要捍衛民主人權？

她表示，然後，陸委會竟然宣布，要追究她在大陸演講的刑事責任！「媽呀！我好怕啊！」比白色恐怖還恐怖的台獨，比獨裁者還青面獠牙。還好意思說民主人權這幾個字。

黃智賢說，一邊聲援香港民主。一邊打壓她的言論自由和人權。好棒棒。一邊戒嚴，一邊聲援香港反送中。這種民主風範，希特勒也自嘆不如。

她表示，立法院火速三讀，通過國安法修訂。這是一個讓獨裁者吃到飽的法律。條文中，用這種可以讓獨裁者隨便解釋的「意圖」協助「境外敵對勢力」，「危害」「國家安全」或「社會安定」，就可以逮捕，起訴，判刑七年以上。影響社會安定，什麼意思？國家安全什麼意思？意圖？什麼意思？都是獨裁者說了算。

她指出，國安法，還可以祕密審判，所以，外界不會知道，被害人是如何無辜，就被羅織入罪了。她說，沒收了公投之後，立一個白色恐怖的法，為獨裁者服務。為香港呼號，說逃犯條例是惡法的人們，對台灣立下這樣的100倍惡法，卻顯然是得意洋洋。說台灣民主，她噗哧一聲，笑出來了。