連續十年！台灣獲全球防制人口販運評比第1級

2019-06-20 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



內政部指出，美國國務院在美東時間6月20日上午9時公布2019年全球防制人口販運評比結果，我國在全球180多國評比中仍名列第1級國家，連續10年獲得肯定，顯示我國政府結合民間力量，展現夥伴關係團隊合作成效，再度成為國際上防制人口販運績效優良國家之一。

內政部表示，去年我國外籍人口販運被害人安置人數共120人，為歷年來新低，各地檢察署起訴人口販運犯罪人數112人，亦為歷年來最低，顯示我國防制作為工作有成，並獲得美方評比肯定。

內政部進一步表示，防制人口販運為全球性的運動，也是彰顯各國重視人權與否的表現，第1級國家並非表示我國沒有人口販運案件，而是顯現我國人民與政府都體認人口販運侵犯人權的嚴重性，並努力尋求防制方法與保護被害人。我國連續10年獲評為第1級國家，值得國人共同驕傲並繼續維持。

內政部強調，防制人口販運議題涉及廣泛，須結合全國各公私部門，如外交部、勞動部、交通部、農委會及民間團體等之力，來一起承擔與共同推展。今年美方於報告中建議，我國應加強監督我國籍漁船；訪談、鑑別及保護漁船上可能受剝削漁工；修改相關政策及立法以減少對移工收取招聘和服務費用等，上述工作都已在行政院定期列管追蹤進度。

此外，今年美方開始推動「防制強制勞動合作倡議」，禁止全球涉及強制勞動的產品進口美國，一旦執行，「防制人口販運」將不再只是侷限在一般勞力剝削與性剝削的犯罪議題。未來，因強制勞動而生產的農漁業、勞力密集、甚至高科技產品都有可能受到影響。

內政部指出，為更緊密接軌國際，行政院已於今年1月初核定「2019-2020新守護行動計畫」，將進一步以更積極態度，強化防制人口販運協調合作機制，不僅讓參與中央部會成員擴增至19個，更全方位執行防制工作，期許落實人權保障，善盡地球公民的責任，邁向第2個10年里程碑。