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林佳新：「非韓不投」是渴望政治不再被權貴、菁英綁架

2019-06-20 21:10聯合報 記者黃國樑╱即時報導

雲林網紅菜農林佳新今天在臉書貼出一篇《賴清德與韓國瑜的價值》的文章，他說，民進黨初選與國民黨初選他一直支持這這兩人出來挑戰的意義，在於他堅持路線上的強強對決與對台灣往民主的道路躍進。

林佳新說，蔡英文執政下的民進黨已經出現與基本價值的反向路線，這時候賴清德的初心或許能重回民進黨在人民心中的本性，而不是ㄧ再的被派系架空與政治綁架。

他認為，「兩黨的改造才是人民的福祉」，第三次民主轉型在於政黨的蛻變，國民黨一直都是菁英權貴的政黨，一個老的思維，害怕權力的喪失，使國民黨一直無法得到中間選民與基層勞動者的認同。

他說，賴清德已經出局，為何非韓不投的聲音還是這麼龐大？在於這些人不一定是支持國民黨，但他支持韓國瑜，這陣子大家一直被所謂的政治誠信綁架，或韓國瑜沒正當性的言語框住，其實韓國瑜的庶民的崛起這股聲浪已經代表他的正當性與一切了。如果韓國瑜能如同參選黨主席那股初心來改造國民黨讓國民黨更接地氣，接近庶民那才是社會的福利。

林佳新認為，「改造的國民黨將往更民主與傾聽庶民的聲音，變相的也是在督促民進黨的蛻變」，在菁英政治下，相對基層的勞魚工被剝奪最大的就是話語權，不管是一例一休或是漁業三法或是農業的亂象，都是因為基層沒話語權，所以長期被高層菁英自以為是的惡搞。

他表示，「非韓不投」這看似民粹的說法像在分裂國民黨般，但這正代表著國民黨高層還是無法了解真正的基層民意，那股聲音的代表著對民進黨的擺爛與對國民黨無能的最大哀鳴，人民的聲音不再要讓政治菁英菁英靠著媒體與權力擺佈。

林佳新說，去年1124之後，民進黨不檢討與強化意識型態的對決更加明顯，這使大量基層喊著非韓不投，這背後真正的涵義兩黨懂嗎？他說，他們渴望改變，不再是被政治菁英與權貴們綁架，他們的內心情感投射在韓國瑜身上，渴望改變，非韓不投是一種渴望改變的力量。

他表示，第三次民主轉型在於基層的崛起，這次總統大選應該是要往政黨改變為主，四年總統不如四十年的民主轉型、改變政黨重要，這已經不是韓國瑜一個人的榮辱了，如果韓贏得初選代表的我們更能督促民進黨傾聽基層的聲音。如果過不了初選，民主轉型更片刻不容遲緩，否則我們的下一代面臨的將是更民粹與政治操作的台灣。

林佳新表示，民主口號不能只是民進黨的專利，應該是真正的落實在各政黨，政黨政治之下任何政黨的改變都是好的，否則就如同公投法惡搞一樣，人民永遠被擺佈。天佑台灣、天佑中華民國。

林佳新談韓國瑜與賴清德參與兩黨初選的價值，闡述非韓不投是基層渴望政治不再被菁英與...
林佳新談韓國瑜與賴清德參與兩黨初選的價值，闡述非韓不投是基層渴望政治不再被菁英與權貴綁架。照片取自林佳新臉書
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