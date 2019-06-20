獨／中樞不拜鄭成功 後人訂制「統一酒」聯合對岸公祭

2019-06-20 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



政府到底該不該祭拜鄭成功，爭議未平，鄭氏宗親對中央態度不滿，今年決定在6月23日鄭成功祭日，首度在台南鄭成功墓碑遺址處，結合對岸舉辦大型公祭活動，還向對岸訂製「統一祖國」紀念酒來祭拜，有「政府不拜我們自己拜」別苗頭的意味，也讓鄭成功祭拜問題搭上統獨爭議。

台南市政府從民國35年起，每年由官方舉辦延平郡王祭典，民國52年起行政院更改為中樞祭典，由內政部長擔任主祭，直到前年內政部表示，為落實地方自治，未來由地方首長擔任主祭，內政部長也打破數十年慣例未南下，改由當時的台南市長賴清德主祭。

當時各方解讀，政府態度改變應該與原住民多次反映有關，即認為鄭成功屠殺原住民，不應舉辦中樞祭典；加上總統蔡英文上任後發動原住民轉型正義，內政部因而有不同作法。

之後2年內政部長都未南下，去年世界鄭氏宗親總會長鄭傳興還因此抗議未出席祭典，揚言如果部長再不南下主祭，鄭氏宗親將全面退出祭典，另在鄭氏祖廟裡舉辦祭典。

但今年經過溝通，內政部長徐國勇南下祭拜 ，對外並稱他也是鄭氏的親戚，鄭成功是台灣歷史重要一頁。不過，行政院發言人Kolas Yotaka之前透過臉書主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功」，形成中央不同調，Kolas發文也引發鄭氏宗親不滿，發抗議書給行政院長蘇貞昌，要求撤換Kolas。

台南鄭成功祖廟管理人鄭昭明表示，民進黨執政以來，在「去中國化」的政策下，不斷侮辱鄭成功，因此發起兩岸，首度在台南永康鄭成功墓地遺址，於鄭成功忌日當天舉辦「公祭鄭成功逝世356年紀念活動」，並獲兩岸的支 持響應，目前的世界鄭氏宗親總會副會長、大陸廈門市延平王祠主席鄭希遠，及河北省鄭成功酒廠董事長鄭玉海，分別寄來「鄭翁酒」及「鄭成功酒」參與致祭，主辦單位並訂製訂4瓶「統一祖國、振興中華」酒，以大陸三種名酒向民族英雄進獻。

鄭昭明表示，這次的祭典不僅是50年來第一次在鄭成功墓址遺跡祭祖，也是50年來第一次由台灣民間各界社團聯合公祭、50年來第一次兩岸聯合紀念民族英雄鄭成功逝世公祭。