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影／八德大樓的「美眉」怎麼看國民黨這個鄰居

2019-06-20 19:31聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨去年九合一選舉大贏，重返執政有望，中央黨部所在八德大樓，今年大選年又開始熱鬧起來，不但陳情的支持者多了，總統初選郭台銘、韓國瑜兩強相爭，大批媒體擁進中央黨部採訪，盛況多年未見。

中央黨部所在的八德大樓，國民黨只是其中的承租戶之一，大樓內還有其他公司、電視台，年輕一代在八德大樓工作的美眉，對國民黨這個鄰居又是什麼看法，聽聽年輕一代美眉的看法，同時了解年輕一代的想法。

中央黨部所在的八德大樓，國民黨只有其中的承租戶之一，大樓內還有其他公司、電視台，...
中央黨部所在的八德大樓，國民黨只有其中的承租戶之一，大樓內還有其他公司、電視台，年輕一代在八德大樓工作的美眉，對國民黨這個鄰居又是什麼看法，聽聽年輕一代美眉的看法。記者王寓中／攝影
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