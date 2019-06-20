影／八德大樓的「美眉」怎麼看國民黨這個鄰居

2019-06-20 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨去年九合一選舉大贏，重返執政有望，中央黨部所在八德大樓，今年大選年又開始熱鬧起來，不但陳情的支持者多了，總統初選郭台銘、韓國瑜兩強相爭，大批媒體擁進中央黨部採訪，盛況多年未見。