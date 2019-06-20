柯文哲參訪花卉產地 戴遮陽帽採菊花

2019-06-20 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



台北市長柯文哲頭戴遮陽帽採菊花。記者林敬家／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲今天下午與台北花卉產銷公司團隊南下彰化，了解切花產地田尾鄉的現況，與青農交流也親自到菊花田採花，青農提出拍賣市場直播、數量預告等需求，柯文哲現場協調下，承諾讓台北花市交易價格佳的花卉範本拍照、錄影留存，透過網路供產地花農學習。

田尾花卉約有4成5送往台北拍賣市場，台北花卉產銷公司為了解產地與花農需要，團隊每年安排時間下鄉交流，田尾農會為提升花農思維，今天也邀請20多名青農參與座談，隨後柯文哲戴上遮陽帽親手採溫室菊花，隨後再到彰化花卉拍賣市場並參觀九重葛農場等。

柯文哲指出，未來台灣物流和金流會有很大的改變，現在台北魚類批發是無現金交易，花卉拍賣也達70%無現金交易，交易方式和物流改變，也是花農未來要面對的課題。

但現場有花農認為，花農碰到最大問題是種的花賣不出去，希望全台最大消費力的台北批發市場在供給面和需求面作為仲介者，不要讓到貨量過剩，邱姓花農也指出，在地花農只會種不會行銷，且整體農民水平沒有上升，花卉品質不會好，他都在田間工作不可能一天到晚跑台北花市，希望透過拍賣市場網路看到別人優質花卉，學習別人優點。