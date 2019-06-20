韓國瑜周六到台中先拜訪顏清標？顏祕書說沒有

2019-06-20 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜這周六、22日將到台中市參加支持者為他辦的造勢活動，外傳韓會先去拜訪鎮瀾宮董事長顏清標，顏的祕書今天否認此說法。

據指出，韓國瑜周六到台中市參加造勢活動前，已排行程，要先去拜訪顏清標並請益，行程保密，請益時間不長。