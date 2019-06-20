賴清德想找送暖的支持者 感謝風雨中的熱薑茶

2019-06-20 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德感謝初選時期為他加油打氣的支持者，希望藉由照片尋人。圖／取自賴清德臉書 分享 facebook 民進黨總統初選已經落幕一周，行政院前院長賴清德最近沒有公開行程，但接連透過臉書向支持者表達感謝。他今天說，「在壯大台灣的道路上，與您相遇！我整理出幾張照片，想請您幫我找人。」

賴清德說，在壯大台灣車隊遊行的途中，有人送蒜苗、有人大熱天準備冰咖啡、有人天冷煮薑茶、雨天遞毛巾、還有送上撒隆巴斯跟痠痛藥膏、也有人騎著車子追，只為了幫他加油、打氣。

賴清德說，當時車隊行進間，能停留的時間短，他除了把手握緊一點，說聲謝謝，連姓名都沒來的及留下，只能藉著照片尋人，也想感謝這些朋友的送暖，「照片中有您認識的親友嗎？請讓我知道，讓我有機會再跟他們說聲感謝！」

賴清德日前也在臉書分享他進行「壯大台灣」車隊遊行時，有一位「重機阿北」不畏風雨，一路跟著他從雲林北上。

賴清德說，「這一路走來，有許多令我印象深刻的畫面，也很多要一一致謝的朋友。像這位騎著重機的朋友，揹著台灣旗，在壯大台灣的車隊遊行時，他從雲林一路跟著車隊，走過彰化、經過台中，行進間，我們幾乎無法交談，只能用手勢，來對彼此加油打氣，頂著日頭、逆著風、淋著雨，繼續向前行。」