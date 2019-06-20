【重磅快評】黃國昌之怒 林益世坐好坐滿別想外役監了

2019-06-20 18:20 聯合報 主筆室╱即時報導



行政院前秘書長林益世年初提出申請想到自強外役監服刑，立委黃國昌怒飆法務部「不要挑戰大家的底線！」結果，法務部真的被嚇到了，林益世的外役監夢碎；坐牢五個月的前立委高志鵬申請外役監，一路無風無浪，月底前移八德外役監，未見黃國昌置一詞。

自從前總統陳水扁保外就醫後，矯正單位一直屢被詬病，陳水扁每次公開活動一次，中監就為他背書一次，久而久之，陳水扁保外就醫趴趴走竟成常態；基於政治風險，總統蔡英文不肯特赦，但也拿不出辦法對付，使得矯正單位有如夾心餅乾，名為矯正，實被扭曲，個案執行任由政治黑手伸入，難以把持行政中立。

以高志鵬和林益世兩個案例來說，高志鵬因收賄關說案遭判四年六月，入監服刑五個月就獲得改服外役監的待遇，可以說千百選一的幸運兒。

對照組的林益世因財產來源不明罪遭判兩年定讞，去年九月報到入監執行，至今已服刑已九個月，早已符合外役監條例規定至少已服刑滿2個月、累進處遇進至第3級以上等門檻，但兩度申請到外役監服刑都遭否決。

矯正單位兩次駁回林益世的申請，當然是忌憚於黃國昌恫嚇，儘管由獄方審查認為林益世符合資格，但黃國昌指林益世的辯詞說6300萬元是收取而非收賄，所以逕自推論「林益世怎麼可能悛悔實據？開玩笑嗎?」。

林益世身居高位觸法固不值同情，但他在入監之前的法庭攻防辯詞被拿來做為審查是否符合外役監的藉口，這樣合理嗎？矯正單位怕被立委修理，一切立委說了算，算是依法行政嗎？

再看獲得外役監處遇的高志鵬，他的刑度比林益世重多了，他自稱是法律人，卻在發監執行報到前兩度放了檢方鴿子，浪費司法資源，入監前還發千字文，堅稱這個案件助理收錢然後推給老闆，導致他官司纏訟多年云云，不知黃國昌知道這一段嗎？難道高志鵬就比林益世更加「悛悔有據」？