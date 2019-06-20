影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動

2019-06-20 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台積電慈善基金會董事長張淑芬今天在嘉義市府專題演講「把愛送出去」，分享關懷公益與志工生活，她談到推廣孝道時說，鴻海董事長郭台銘是她表弟，有次他們兩家人在一起，郭看到母親為他編織一條圍巾，郭當場下跪磕頭，感謝母親，讓她當下很震驚，但也跟女兒說「這就是孝道」，也讓她很感動。

張淑芬說，郭台銘脾氣雖然很率直，但對母親很孝順，找醫療團隊照顧她，回家一定抱抱、親親母親，磕頭那個畫面，讓她一輩子都記得，對她女兒是很好的身教，她笑說「雖然女兒還沒對我磕頭」。

張淑芬今天演講談到基金會多年的工作，包括與教育部推廣孝道教育、花蓮地震時的賑災、惜食專案、一萬一戶急難救助和偏鄉醫療等，嘉義市長黃敏惠帶領市政團隊全程聽演講，都深受感動。

張淑芬當時得知花蓮地震，隔天就訂車票賑災，基金會以派遣66趟水車救助、帶領104位災區兒童參與勇氣營、協助439戶弱勢家庭重建房屋，也協助重建花蓮觀光產業，超過7500位台積電員工到花蓮交由，團購特產超過308萬。

張也啟動一萬一戶急難救助，透過基金會第一線的評估，篩選適合的個案，讓愛心的人認養、捐款弱勢戶，例如花蓮的王姓獨居老翁，地震震款了她的老舊建築， 基金會幫忙下才回復正常生活，讓老翁感動地說「我會記住每個人的臉」