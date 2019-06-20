保障人權！ 民團盼通過《難民法》

2019-06-20 18:12 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「台灣的人民準備好了沒？」《難民法》2016年通過初審草案，至今仍未排入二讀。適逢620世界難民日，台灣人權促進會等民團呼籲國會朝野推動《難民法》，儘速建立難民審查及保護機制。立委尤美女表示，台灣社會仍存在對難民污名化的現象，她說：「推動難民法不難，難的是大家願不願意接受難民。」

應立法接納難民

難民法草案早在2005年提出，10幾年過去，草案依舊躺在立法院裡，在2016年民進黨執政後，國民黨召委黃昭順將草案排審，在不保留任何條文，無須政黨協商情況下初審通過，但草案到現在，國、民兩黨都未將草案排入二、三讀，導致法案遲遲無法過關。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，台灣目前有來自中國、香港、西藏、敘利亞等國尋求庇護個案，這些人在沒有明確的庇護申請程序下，有些人被遣返出境，有些因此成為黑戶。她認為，國際間尋求庇護的難民不該被視為非法移民。

「尋求庇護並不是犯罪!」國際特赦組織台灣分會代理秘書長黃尚卿說，對尋求庇護者造成迫害的國家，才是犯罪。西藏台灣人權連線理事黃嵩立也說：「一個國家除了物質力量，精神力量也很重要，難民法就是一種精神，讓我們更能進一步向世界宣稱台灣是保障人權的國家。」

盼消除污名化

「台灣的人民準備好了沒？」2005年行政院提出草案至今已14年，立委尤美女認為，問題的癥結點是「台灣社會願不願意打開胸襟擁抱難民？」她還指出，過去1970年代台灣曾接收一萬多名的難民，當時採用隔離式管理將這批難民安置在離島上，如今若《難民法》通過後，我們勢必採用像是德國的融入式的管理。

尤美女說，台灣社會仍存在對難民污名化的現象，認為難民就是負擔人口，但其實他們很多都是知識份子等專業人士，只是因性別、理念、政治動亂等不可抗拒因素，被迫流離失所，成為難民。尤美女表示，「透過宣導讓難民不再被污名化，《難民法》就能儘速通過。」

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