反年改一周年 藍總統參選人聲援

2019-06-20 18:13 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「我們在立法院前埋鍋造飯一年，執政黨竟置若罔聞！」反年改團體20日舉辦抗爭一周年新書發表會，國民黨總統參選人朱立倫、郭台銘、張亞中、周錫瑋都到場同聲聲援。八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷表示，我國歷史上從來沒有幾十萬退伍軍人在國會門口抗議了485天。

反年改陳抗滿周年

為抗議蔡政府改革退休金所發起的八百壯士，將成立以來的抗爭紀錄成書，20日在立法院前舉行發表會，吳斯懷指出，政府強行通過年改條例，如今修法屆滿一周年，他們選在原地呈現街頭奮鬥的紀錄，他強調，協會成立到現在一年，沒有停止為軍公教團體爭取權益，大法官會議釋憲辯論庭將於24日舉行。

談到二次年改進度，國民黨立委費鴻泰表示，去年年改無法完全捍衛正對軍人的承諾，明年重返執政，「可以改的全要改」。國民黨主席吳敦義也表示，去年年改政策不合乎情感與道義，國家對捍衛國家的軍人本應有好的制度保障，他認為蔡政府是強渡關山、不公不義。

新黨主席郁慕明說，退伍軍人應有民意代表，希望國民黨明年推選退伍軍人代表擔任不分區立委，進入立法院代表民意，他更承諾，若國民黨不提，新黨會保留不分區席位給退伍軍人。

郭、張齊聲援

國民黨總統初選參選人郭台銘強調，年改導致軍警公教損失尊嚴和應有的福利，他指出，蔡政府不懂得「把餅做大」，以致政府沒經費造成資源排擠，他表示，若他當選總統，將讓大家得到應有尊嚴、帶台灣走出世界，賺錢後還給軍公教應有的福利。

張亞中指出，年金破產是假議題，年金是社會福利，但政府砍的卻是退休金而不是年金，他認為，退休金受憲法保障的財產權和人權，他也承諾，若當選總統，軍公教「一毛錢都不能少給」。

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