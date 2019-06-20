影／洪秀柱批綠罷免韓「下三濫」郭酸蔡趁選輸前急修法

2019-06-20 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 顏凱勗 ╱即時報導



八百壯士協會今天(20日)上午在立法院門口前舉辦「第485天-那些我們埋鍋造飯的日子」新書發表會，國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、國民黨總統初選參選人郭台銘皆出席致意。吳敦義與郭台銘同時到達會場，但兩人幾乎零互動，對此郭台銘表示自己是乖乖牌，給黨的建議卻都被解讀成是大鬧黨中央，他強調謠言碰到事實就會不攻自破，直說「主席有挺我嗎」，郭台銘表示希望吳敦義應該站出來，思考如何化解大家的焦慮。針對民進黨在立法院臨時會中火速通過公投法、國安法等仍具爭議的法案修法，外界認為民進黨策略為速戰速決，以免延燒到2020總統與立委選舉，郭台銘表示，蔡政府就是借中華民國的殼上市，更酸說民進黨現在把所有事情都擠在明年1月11號前處理，是因為他們知道明年選舉會輸，因此現在趕著修法，其實都是為了下台做準備。

只是國民黨內初選亂象，也給了對手有了可乘之機，已經確定爭取連任的蔡英文總統，一次在與黨內立委的餐敘時提到「國民黨全黨上下都想花郭台銘的錢」，這個說法讓吳敦義大為光火，直批蔡英文這些荒腔走板的話，有損國家元首的人格與風度，更大罵蔡英文愈來愈離譜。

民進黨的攻勢一波接一波，高雄市長韓國瑜更成為綠營人士連署罷免的對象，對此前主席洪秀柱不客氣的狠嗆這是「下三濫的做法」，更強調民進黨的手法大家都看得很清楚，「不要那麼的不要臉。」只是國民黨內初選互打嚴重，拖累黨內士氣，洪秀柱坦言非常憂心，呼籲支持者不要互相謾罵、誣衊，彼此撕破臉，只會便宜了違法亂紀的民進黨政權。