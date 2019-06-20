親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安法修正三讀
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
熱島高溫發燒中
監院彈劾檢察官
政治
軍事
綜合

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

20或25年都可談 工輔法有望訂定「落日條款」

2019-06-20 16:58聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商，討論攸關農地工廠納管的工廠管理輔導法部分條文修正草案，共針對9條條文討論，其中7條取得朝野各黨團共識，涉及是否增訂農地工廠「落日條款」的28條之5，及28條之13則保留至下次協商討論。蘇嘉全表示，工輔法部分條文仍有爭議，明日臨時會將不會表決該案，待凝聚更多共識後繼續協商，也請經濟部再研議是否訂定落日條款。

協商過程中針對28條之5，民進黨立委蔡培慧對自己提出的修正動議表示，行政院版的工輔法28條之5的「特定工廠登記」無落日限制，改為應在工廠管理輔導法公告後20年，才能根本解決問題。

蘇嘉全也表示，請經濟部與朝野黨團再討論，如果覺得20年太短，要延長到25年等都可以談，「總是不能夠沒有落日，沒有落日問題無法解決。」

民進黨團總召柯建銘表示，工輔法眾所矚目，除了要解決長久以來存在的問題，也有環保團體的期待，各方勢力都在其中，希望能廣納更多聲音後再來好好處理。

蔡培慧另提出28條之10的「就地合法」條款，主管機關輔導媒合特定工廠組成協會，規劃2公頃至5公頃的鄉村型或在地型小型產業園區，如果是可相容於農業發展環境的特定登記工廠，才可辦理使用地變更。該修正動議經協商後決議，採附帶決議方式處理。

今日黨團協商討論工輔法，多個環保團體在立法院外丟菜渣，抗議闖關政院版工輔法。 記...
今日黨團協商討論工輔法，多個環保團體在立法院外丟菜渣，抗議闖關政院版工輔法。 記者劉宛琳／攝影
分享

蘇嘉全民進黨
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

工輔法今朝野協商 環團批踐踏農地

2019-06-20 00:30

統促黨嗆黃國昌「為何要CNN關中天？」網友：怎不嗆HBO

2019-06-20 16:12

影／AIT主席莫健：美豬牛問題 需取得進展

2019-06-20 06:56

主張親美和中 朱立倫：我來領導華府放心、北京寬心

2019-06-20 17:57

公投與大選脫鉤了 老天鵝：54%認為開民主倒車

2019-06-20 17:42

影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動

2019-06-20 17:36

影／洪秀柱批綠罷免韓「下三濫」郭酸蔡趁選輸前急修法

2019-06-20 17:07

蔡英文回應國安修法：惡意傷害台灣自由不能放任不管

2019-06-20 16:07

黨產會追中廣案 趙少康：帝寶土地不是我賣的

2019-06-20 15:53

蔡正元：蔡英文建台獨馬其諾防線 但抵擋不了閃電戰術

2019-06-20 15:35

鄭文燦：我跟黃偉哲都忙著建設城市 不是忙著選總統

2019-06-20 15:29

影／幫黃偉哲行銷台南芒果 鄭文燦認證「歹徒也愛吃」

2019-06-20 15:17

高志鵬關5個月到外役監養花 羅智強叫戰神「起床了」

2019-06-20 14:51

散布謠言影響農糧價 最重罰30萬明拚三讀

2019-06-20 14:20

環團立院外倒菜渣 抗議工輔變「炒地法」

2019-06-20 14:19

嘉義縣議員砲轟社會局長 民進黨初選時公開為蔡輔選

2019-06-20 14:18

黨產會：中廣非相當對價轉讓

2019-06-20 14:16

查黨產3年 黨產會僅追徵國民黨1239.9萬

2019-06-20 14:16

外媒：索羅門三周內做評估 是否維持和台邦交

2019-06-20 14:15

莫健：一國兩制 不會吸引台灣

2019-06-20 14:11

立委徵召民調前粉絲專頁遭檢舉刪文 林耕仁報警追查

2019-06-20 14:07

中廣賣地 黨產會追帝寶等38筆

2019-06-20 13:34

黨產會追中廣 葉慶元：國民黨賣給中時前即獲利了結

2019-06-20 13:25

追繳中廣土地 趙少康：李登輝請客 劉泰英撒錢 我埋單

2019-06-20 13:22

葉宜津未獲提名打訴訟 忠貞黨員「為何要脫黨參選？」

2019-06-20 12:53

謝長廷看反送中想美麗島：專制政府最怕國際壓力

2019-06-20 12:16

俄羅斯簽證簡化 海參崴免費電子簽納入台灣

2019-06-20 11:38

國中生嗆韓 呂秋遠說了一個轉職魔法師的故事引激辯

2019-06-20 11:20

黨產會追徵中廣土地 趙少康：李登輝吃香喝辣我善後？

2019-06-20 10:52

為總統大選起跑？柯Ｐ一周請假3天、連跑5縣市

2019-06-20 10:12

下台又升官！宅神：「吳宏謀道歉」可寫進小學課本

2019-06-20 09:24

曾讓蘇嘉全滿頭包的豪華農舍 7年過去變高級廢墟

2019-06-20 09:00

防農業技術外流 16名赴陸科技特派員遭約談

2019-06-20 00:24

屏縣藍立委初選／1選區協調 2選區全民調

2019-06-19 23:30

花蓮立委選舉初選／藍黃啟嘉出線 綠加速進行

2019-06-19 23:26

反紅媒遊行 毛嘉慶：黃國昌與時代力量的內鬥檯面化

2019-06-19 22:51

工輔法明闖立院拚三讀 環團批官員護航換選票

2019-06-19 20:34

為了「這個原因」 王世堅：謝謝恰吉

2019-06-19 20:16

張善政嗆蘇貞昌：行政院長不是競選總幹事

2019-06-19 19:03
看更多

熱門文章

蔡詩萍：一名國中生 掀開「韓市長的新衣」

2019-06-20 10:24

曾讓蘇嘉全滿頭包的豪華農舍 7年過去變高級廢墟

2019-06-20 09:00

重出江湖！ 吳音寧：韓國瑜身邊都是黑金體系

2019-06-20 13:50

國中生嗆韓市長 溫朗東：有些細節越看越覺不寒而慄

2019-06-20 11:52

最神總統預言來自此人！當年連得票率、國會席次都猜中

2019-06-20 08:00

租金補貼方案 婚育家庭最高5,000元、單身青年4,000元

2019-06-20 13:26

租金補貼試辦一年！婚育家庭最高領5000 單身4000

2019-06-20 12:29

孫大千：韓國瑜「不恥下問」、陳其邁「不吝指教」

2019-06-20 10:16

郭台銘：當選賺夠錢 就恢復退休軍公教福利

2019-06-20 12:17

徐永明嘲笑韓國瑜 孫大千：有種來選立委

2019-06-20 08:15

跨世代創業對談／跟郭董吃早餐 要到1千萬

2019-06-19 23:11

男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

2019-06-20 15:22

黨產會追徵中廣土地 趙少康：李登輝吃香喝辣我善後？

2019-06-20 10:52

中共航艦遼寧號首度遠航 繞過菲律賓進入南海

2019-06-19 20:02

國防部長下達禁酒令 女性官兵列席不可飲酒

2019-06-20 12:11

再起？ 賴清德臉書尋人太催淚 網友哭著回文

2019-06-20 09:10

加拿大巡防艦穿越台海 國防部證實：自由航行

2019-06-19 19:04

下台又升官！宅神：「吳宏謀道歉」可寫進小學課本

2019-06-20 09:24

新聞眼／綠色恐怖？以國安為名 恣意立法擴權

2019-06-20 00:58

最新桃園民調！ 蔡英文打敗韓國瑜、郭台銘

2019-06-20 13:08

一邊市政、一邊國政 韓國瑜：民調過了往前衝

2019-06-20 00:37

反送中蔡英文撿到原子彈？ 謝立功：總統大選深陷恐中

2019-06-20 06:59

國中生嗆韓國瑜 溫朗東指韓的左手讓他不寒而慄

2019-06-20 11:46

反統、不獨、要中華民國 沈富雄：新論述藍綠可共用

2019-06-20 11:35

反紅媒遊行 毛嘉慶：黃國昌與時代力量的內鬥檯面化

2019-06-19 22:51

金門軍官營區猝死？ 家屬哭斷腸

2019-06-20 13:54

高志鵬關5個月到外役監養花 羅智強叫戰神「起床了」

2019-06-20 14:51

國安法納網際空間 共諜可判7年重罰1億

2019-06-20 00:21

謝寒冰駁溫朗東「左手防衛說」 網友：韓應拍學生肩膀

2019-06-20 13:40

對韓國瑜贏13.3% 小英：施政愈受肯定

2019-06-20 11:21

韓國瑜遭嗆選總統可笑 林濁水：國中生都看得出來

2019-06-20 10:45

統促黨嗆黃國昌「為何要CNN關中天？」網友：怎不嗆HBO

2019-06-20 16:12

中共遼寧艦群進入西太平洋動態不明？國防部：嚴密掌握

2019-06-19 19:04

沒辦法才選總統？ 徐永明：韓國瑜醒醒吧！別再畫唬爛

2019-06-20 13:29

國防部：攜行式雙眼雷射測距望遠鏡採用韓廠組件

2019-06-19 19:13

蔡英文初選民調大贏 高嘉瑜：韓國瑜初選也會贏

2019-06-20 16:30

時力公布提名辦法 徐永明、高潞無法連任不分區

2019-06-19 18:58

為了「這個原因」 王世堅：謝謝恰吉

2019-06-19 20:16

台中紅黑兩派挺韓？ 大老：視初選結果

2019-06-20 12:50

追繳中廣土地 趙少康：李登輝請客 劉泰英撒錢 我埋單

2019-06-20 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top