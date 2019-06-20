20或25年都可談 工輔法有望訂定「落日條款」

2019-06-20 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商，討論攸關農地工廠納管的工廠管理輔導法部分條文修正草案，共針對9條條文討論，其中7條取得朝野各黨團共識，涉及是否增訂農地工廠「落日條款」的28條之5，及28條之13則保留至下次協商討論。蘇嘉全表示，工輔法部分條文仍有爭議，明日臨時會將不會表決該案，待凝聚更多共識後繼續協商，也請經濟部再研議是否訂定落日條款。

協商過程中針對28條之5，民進黨立委蔡培慧對自己提出的修正動議表示，行政院版的工輔法28條之5的「特定工廠登記」無落日限制，改為應在工廠管理輔導法公告後20年，才能根本解決問題。

蘇嘉全也表示，請經濟部與朝野黨團再討論，如果覺得20年太短，要延長到25年等都可以談，「總是不能夠沒有落日，沒有落日問題無法解決。」

民進黨團總召柯建銘表示，工輔法眾所矚目，除了要解決長久以來存在的問題，也有環保團體的期待，各方勢力都在其中，希望能廣納更多聲音後再來好好處理。