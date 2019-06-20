蔡正元：蔡英文建台獨馬其諾防線 但抵擋不了閃電戰術

2019-06-20 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



前立委蔡正元。聯合報資料照片 分享 facebook 國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書貼文說，蔡英文政權假藉各種口實，修訂國家機密保護法、公投法、國家安全法、兩岸人民關係條例，說穿了就是企圖建立「台獨馬其諾防線」。

他說，這一來可抬高2020的台獨競選聲勢； 二來鞏固這三年多建立的台獨基礎； 三來在兩岸發展上設立台獨鐵幕；四來在台灣島內施展台獨恐嚇力量；五來配合川普打反中的台灣牌。

蔡正元表示，這個台獨馬其諾防線跟1929年法國開始蓋的馬其諾防線一樣，看似無比堅固，但還是抵擋不了閃電戰術。

他說，重點是2020，誰是閃電戰術的總指揮？