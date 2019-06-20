鄭文燦：我跟黃偉哲都忙著建設城市 不是忙著選總統

2019-06-20 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天幫忙台南市長黃偉哲行銷台南芒果，不僅力讚台南芒果甜度香氣口感俱佳，受訪時主動提及台南國際芒果節主題「台南好芒」，意有所指地說自己和黃偉哲2個市長都很忙，忙著建設、行銷自己的城市，但「不是忙著在選總統」，而是忙著在做工作。

鄭文燦與黃偉哲是台大前後期學長弟，也曾共同走過學運世代，2人有一定交情，黃偉哲去年參選台南市長之前，就曾到桃市府向「學長」請益，當時就期許未來在市政能有所交流。

黃偉哲今天到桃園行銷芒果，會後受訪表示，今天一則以喜一則以憂，喜的是見到好兄弟好同學，憂的是沒開卡車來「載不夠多不夠賣」，謝謝桃園鄉親對台南芒果青睞，聽見鄭文燦提到日前挾持人質案，歹徒棄械之前要喝芒果冰沙，他就說，芒果不僅好吃又破案有功，對維持治安有一定效果，好東西與好朋友分享，希望桃園鄉親都能來品嚐一等優質的水果。