影／幫黃偉哲行銷台南芒果 鄭文燦認證「歹徒也愛吃」

2019-06-20 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



台南市長黃偉哲行銷台南芒果，今天北上與多年好友、桃園市長鄭文燦合體大啖芒果，黃還率農業單位產地直送100箱芒果，供桃園鄉親選購旋即「秒殺」，鄭也品嚐現切芒果，直誇「很香很甜，真的好吃」，還提到日前在桃園發生的歹徒持槍挾持人質案，歹徒吃完便當之後，就指名要喝「芒果冰沙」，證明歹徒也知道台南芒果的好滋味，進監獄就吃不到了！

台南是芒果故鄉，栽種芒果面積將近8千公頃，是台灣重要產地，台南市政府從22日起至7月14日推出台南國際芒果節，以夏日的好寶石-台南好芒為主題辦理活動，為讓更多台灣鄉親知道的台南芒果香甜滋味，黃偉哲今親自帶隊北上，與鄭文燦在桃園景福宮廣場擺攤促銷。

黃偉哲也和鄭文燦一同合力將芒果汁倒入大型芒果冰雕，象徵2019台南國際芒果節正式啟動，黃說，台南從6月開始盛產芒果，玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮都是產區，台南芒果種類也多，各具風味，除了新鮮芒果，還有芒果冰、芒果乾、芒果點心等都受歡迎。

芒果外銷市場成長，農糧署指出，今年迄今已經外銷1800公噸，是去年同期的140%，連東京奧運食材供應商日前親自到台灣挑貨，就盛讚台灣的香蕉、鳳梨與芒果滋味盛好，黃偉哲也說，今年產量增加2成，以往都到台北辦行銷，看好桃園潛力，今年特地親來桃園宣傳。

「台南的芒果口感甜度都是最好的！」鄭文燦也說，父親在農糧署工作多年，最印象台南芒果口感甜度都是一流，外銷日本也相當搶手，他還提到，日前發生的歹徒挾持人質案，警方找來親友律師安撫，還給便當吃，歹徒在卸下心防棄械投降之前，就指名要喝芒果冰沙。