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朱立倫出席工商協進會公亮講座演講

2019-06-20 14:46聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

新北市前市長朱立倫下午受邀出席工商協進會公亮講座，以「打造台灣經濟的新動力」為題發表演講，理事長林伯豐陪同。

新北市前市長朱立倫下午受邀出席工商協進會公亮講座，理事長林伯豐陪同。記者曾吉松／...
新北市前市長朱立倫下午受邀出席工商協進會公亮講座，理事長林伯豐陪同。記者曾吉松／攝影
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新北市前市長朱立倫下午受邀出席工商協進會公亮講座，以「打造台灣經濟的新動力」為題...
新北市前市長朱立倫下午受邀出席工商協進會公亮講座，以「打造台灣經濟的新動力」為題發表演講。記者曾吉松／攝影
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新北市前市長朱立倫下午受邀出席工商協進會公亮講座。記者曾吉松／攝影
新北市前市長朱立倫下午受邀出席工商協進會公亮講座。記者曾吉松／攝影
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朱立倫林伯豐
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