嘉義縣議員砲轟社會局長 民進黨初選時公開為蔡輔選

2019-06-20 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國民黨嘉義縣議員李國勝上午質詢，點名6名縣府主管排排站，考問縣長翁章梁六大政見，播放民進黨前組織部主任、社會局長李政毅，在民進黨總統初選，帶群眾歡迎總統蔡英文錄影畫面，砲轟李當小英輔選大將，一心兩用，要李專心社政，不然，就回中央輔選。李政毅答說，他很認真學習當局長，他不是為輔選；翁章梁說，他會檢討，要求人事處重申行政中立法令。

李國勝要求新任新聞行銷處長賴明宏、經發處長江振瑋、社會局長李政毅及綜規處長邱慧燕，站到備詢台，找資深文觀局長許有仁及地政處長陳宏基作陪，當場考問六人翁章梁六大政見，只有許有仁舉手作答，李國勝譏諷主管說不出政見，對不起縣長，接著拿出六大政見答案內容看板。

李國勝說，六大政見是農業新政、產業雙星、觀光共好、不老社區、活化教育及村里升級，作答的許有仁只答對一題；翁章梁出面解圍說，他已與主管討論政見落實，但說不出來還是要檢討; 接著他播放李政毅在民進黨總統初選，帶群眾在朴子市配天宮廣場，歡迎小英總統，輔選談話錄影畫面。

李國勝批有縣府人員利用放假用縣府電話為小英請託，身為社會局長李政毅，又在民進黨總統初選公開為小英輔選，如今小英勝選拚連任，鑑於過去小英參選，縣府也曾發生濫用行政資源，行政不中立情形，不免讓外界質疑明年初總統大選，李政毅會再濫用行政資源輔選。