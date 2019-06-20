外媒：索羅門三周內做評估 是否維持和台邦交

2019-06-20 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



澳洲媒體今天報導，友邦索羅門群島評估和台灣邦交的跨黨派小組將在三周左右做出評估，建議和中華民國維持邦交關係，還是轉而和中國大陸建交。

索羅門駐台大使王哲夫日前證實，索國新任政府推行百日行動計畫，將檢視與友邦關係，包括是否將維持與台灣的邦交或是轉而和北京建交；道瓊社17日報導， 索羅門群島已設立跨黨派小組評估和我國關係。

澳大利亞廣播公司（ABC）20日報導，跨黨派小組是由索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）因應和中國大陸建交的呼聲越來越高而成立，專門小組的領導人是國會前代議長傅貴（John Moffat Fugui），他的政治立場傾中；傅貴表示，會將其他國家的意見列入考慮，但索羅門會獨立做出結論，7月7日前會對政府做出建議。

傅貴接受澳大利亞廣播公司訪問時表示，跨黨派小組將拜訪其他太平洋島國，看他們如何同時和台灣及中國大陸維持關係，例如斐濟同時有中國大使館和台灣商務代表團，除此之外也會參考萬那杜和巴布亞紐幾內亞的情況。

ABC報導，反對黨領袖威爾歡迎跨黨派小組的成立，但質疑小組內並沒有包括索國外交部長的參與，「我認為應該由外交部長來領導整個討論，他們才了解什麼需求該被深入探討」。