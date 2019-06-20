重出江湖！ 吳音寧：韓國瑜身邊都是黑金體系

2019-06-20 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



北農前總經理吳音寧日前受FAPA（台灣人公共事務會）邀請，到休士頓、紐奧良、華盛頓、紐澤西、紐約、密西根、加州橘郡等地巡迴演講，演講主題「我在北農的日子」。吳音寧說，高雄市長韓國瑜身邊站的都是黑金體系，韓花蓮造勢最感謝的人是前立委蕭景田，蕭曾經持槍殺警，這些人現在都跟韓國瑜聚在一起。

去年九合一選舉，民進黨大敗，許多人將矛頭指向吳音寧。北農去年11月29日召開董事會，農委會和台北市政府聯手拔掉吳音寧總經理的位子。農委會解釋，很肯定吳音寧的能力，只是不希望她被外界用非專業的角度來糟蹋，才會決定這項人事案。

時隔超過半年，好久不見的吳音寧造型大改變，不再留著招牌「小英頭」，她赴美演講時首度解密「我在北農的日子」，臉上多了笑容和自信；在接受台僑提問時，吳音寧還質疑韓國瑜背後是黑金體系。

吳音寧今天在臉書公布演講內容。她表示，國民黨過去菁英是像前總統馬英九這些人，現在也很受不了韓國瑜這樣的人，過去是國民黨菁英在統治，但加入中國因素後，不再需要透過正統國民黨，中國可以透過韓國瑜、鴻海董事長郭台銘。

她表示，為什麼韓國瑜現在有這麼大的支持者，可以看看韓身邊站的人是誰，背後支持韓都有很厲害的背景，其實韓身邊都是「庄咖所在」黑金體系的人；韓國瑜在花蓮造勢最感謝的人叫蕭景田，蕭是中華民國農會理事長、曾任立法委員，也曾經是持槍殺警察的人，「過去由他們把持，現在找到韓國瑜聚在一起」。

至於外界質疑吳音寧是「高級實習生」，從小職員變北農總經理。吳音寧多次澄清說，她從來不認為自己是從小職員變總經理，她當時在公所7年，不只是領薪水的小職員，當時還對抗馬英九政權；她最大的轉變不是從小職員變總經理，而是從作家到鄉公所。

吳音寧也抱屈說，她在北農的薪水當時也被刻意作文章，這和自己的認知很不一樣，她當時在地方與張榮味家族纏鬥、肉搏7年，只是後來把她放在北農更大的結構；位子從來不是她的重點，只要她點頭就是不分區立委，重點在於這個位子可以做什麼。

吳音寧說，她自認在北農公司實質治理「是OK」，但那時要選舉，她要面對媒體，她確實沒有意識去應付龐大的中國媒體。

至於選後「被請辭」，吳音寧說，她的心裡很平靜，但1124大選後大家情緒起伏大，民進黨在農業議題要「關閉戰場」，因為農業不是真正問題，真正問題是政治，「我還在這個位子，就會被製造新聞，他們想不如就不要」。