黨產會追中廣 葉慶元：國民黨賣給中時前即獲利了結

2019-06-20 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



「不當黨產處理委員會」今天召開中廣案聽證會，鎖定38筆土地已移轉他人無返還，是否應追徵價額？悅悅廣播代表律師葉慶元表示，黨產會所列38筆不動產土地，都在國民黨將中廣出售給中時集團( 94年12月)前，就已經獲利了結，不應要求中廣返還。

「不當黨產處理委員會」今天召開中廣聽證會，爭點有二，包括國民黨是否實質控制中廣人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨之實質控制?第二點為現存財產是否為不當取得，而應命轉移為國有？

黨產會報告指出，中廣原國民黨黨營事業，使用日治時期台灣放送協會於全台各地的廣播電台設備及土地房屋，國民黨執政時期長期由國家挹注，早年董監及重要人事、財務等也須經國民黨中央決定。國民黨2006年12月透過黨營中投公司，將中廣96.95%股權出售給好聽、悅悅、播音員、廣播人等4家公司。

中廣董事長趙少康聽證會中指出，他買中廣是以每股17.9元，高於當年平均股價12.41元，怎會有不當對價？甚至還「買貴了！」。趙提到，他後來發現，當時前中時集團董事長余建新開價中廣媒體部分僅開6.5億元，前立委高育仁8.5億元，他已是最高價10億元，「我買貴了，怎麼會是不當對價？」

另外，黨產會針對中廣現存財產是否為不當取得，而應命轉移為國有？並鎖定38筆土地，土地進行追徵，趙少康表示，他僅是善意第三人，他買中廣只有買廣播媒體部分，中廣土地不動產部分沒買，黨產會要追討應該找當時黨主席李登輝、黨營事業管理委員會主委劉泰英劉泰英要，不然找中投。

悅悅廣播代表律師葉慶元也表示，中廣經營權經歷更迭，中時接手時，就已脫離政黨實質控制。另外，帝寶土地若黨產會要追償，也應是向中投追償，葉表示，黨產會所列的38筆不動產土地，都在國民黨將中廣出售給中時集團(94年12月)前，就已經獲利了結，不應要求中廣返還，另外，中廣以自有資金取得不動產，也應賠償中廣的價金損失。