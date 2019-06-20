中廣賣地 黨產會追帝寶等38筆

黨產會今天針對「中廣案」舉行聽證會，中廣董事長趙少康（左）親自出席陳述。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

趙少康：應被追查的是李登輝跟劉泰英

不當黨產處理委員會今第三度針對中廣案舉行聽證會，中廣董事長趙少康在會中表示，中廣帝寶土地出售案，是國民黨前主席李登輝、與前黨管會主委劉泰英任內決定，經中投公司以90億轉手賣給宏盛建設，宏盛事後捐2.9億給台綜院，怎麼會李登輝請客，卻由趙少康埋單，應被追查的是李登輝跟劉泰英。

李辦：未看到相關說法 無法回應

對此，李登輝辦公室主任王燕軍僅表示，尚未看到相關說法，無法回應。

黨產會調查報告指出，中廣原為國民黨黨營事業，國民黨執政時期長期由國家挹注，早年中廣董監及重要人事、財務等須經國民黨中央決定。民國94年12月底，中廣股權轉移至好聽等四家公司為非相當對價轉讓關係，另外，中廣現存財產是否為不當取得？這場聽證會主要是討論中廣是否為國民黨附屬組織？其財產是否為不當取得？並鎖定遭中廣出售的38筆土地進行追徵，預估追徵價額近80億元。

趙少康在會中說，中廣最重要土地資產就是位於仁愛路的帝寶土地，帝寶土地出售案是當初李登輝、劉泰英所做決定，劉主導以88億元出賣中廣總部土地(今日帝寶)給中投，再由中投以90億轉手賣給宏盛建設，宏盛事後捐2.9億給台綜院，黨產會應該要去追查的是李登輝與劉泰英。

趙批評，帝寶是劉泰英搞出來，他們當時亂搞的，李登輝請客，劉泰英灑錢，吃香喝辣，趙少康善後、收拾爛攤。趙也批評，劉泰英當初用中廣賣地的錢亂投資，包括投資東森寬頻，京華城等，幾乎都是血本無關，這錢要跟誰要？

趙也批評黨產會，開聽證會只是過場，黨產會行政治鬥爭，早已把靶畫好、再將箭射出。趙提到，過去政府委託中廣進行海外廣播、國際傳播，政府給予補助，但中廣因經營獲利買的土地，不能說都是補助給，若這樣認定，豈不是土匪？