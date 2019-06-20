謝長廷看反送中想美麗島：專制政府最怕國際壓力

2019-06-20 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



駐日代表謝長廷在臉書貼文，他說，香港反送中事件讓他想起美麗島的往事。謝長廷說，專制政府最怕國際壓力，外力介入還是有效。

謝長廷寫到，現在法律鼓勵家暴通報，發現虐兒或施暴小孩，每個人都可通報，不可能期待被虐兒童去對抗施虐者。同理，人權問題也是一樣，一個國家發生嚴重的迫害人權事件時，也不可能期待人權受害者可以對抗政府，反而要告知全世界，讓國際媒體可以關心。

專制政府最怕國際壓力，但他們會以外國干涉，勾結外力來譴責，這和過去關門打孩子，外人不要管的觀念一樣。現在香港政府定調反送中運動是外力介入的有組織暴動，也是極權統治的老套，企圖孤立民主自由運動者方便打壓摧殘。

謝長廷說，當年台灣美麗島事件發生後，就曾受到國際特赦組織等人權組織的聲援，1984年情報局局長汪希苓涉嫌指使竹聯幫幫主陳啟禮等去美國舊金山刺殺作家江南，江南的太太崔蓉芝委託美國紐約大學法學教授Jerome Cohen、律師孔傑榮來台灣起訴求償，他和律師李勝雄也共同當代理人。