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俄羅斯簽證簡化 海參崴免費電子簽納入台灣

2019-06-20 11:38聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部今天表示，俄羅斯政府19日正式通知我駐俄羅斯代表處，已將台灣列入海參崴自由港電子簽證適用名單，國人未來可申請該電子簽證赴俄國遠東地區觀光洽商，具體實施日期目前尚未公布。

俄羅斯政府18日在官網公告，增列海參崴自由港區入境簽證簡化政策適用國家，納入台灣。

外交部發言人李憲章今天在例行記者會上表示，我政府對於俄羅斯將我國納入海參崴自由港電子簽證適用名單表示歡迎，此舉不僅便利我國人赴俄國遠東地區商旅，更有助促進台俄雙邊交流。

而俄方在官方命令中，將我國置於「中國（台灣）」項目下，李憲章表示，外交部已訓令駐處即與俄方溝通洽請儘速更正。

李憲章表示，我政府為提升台俄商旅關係及雙邊交流，去年9月6日起試辦俄羅斯公民14天來台免簽證措施，成效斐然，今年第一季俄國來台人數比去年同期成長超過80%，進而帶動俄羅斯兩家航空公司於今年5月開啟莫斯科及海參崴直航台北定期航線。

莫北協駐台代表處今天也在臉書表示，未來台灣公民將能使用旅遊、商業以及以人道為目的所申辦的電子簽證，前往俄羅斯東部最大的經濟和文化中心之一符拉迪沃斯托克，以及外貝加爾斯克、堪察加半島和哈巴羅夫斯克地區、布里亞特共和國、薩哈林地區和楚科奇自治區。

代表處表示，這個決定會大幅簡化台灣公民前往俄羅斯的過程，他們希望未來電子簽證的旅行範圍可以增加其他區域，希望旅行不僅吸引觀光遊客，對有興趣發展商業、科學及教育合作的人們也具有誘因。

外交部發言人李憲章。記者徐偉真/攝影
外交部發言人李憲章。記者徐偉真/攝影
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