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指南宮孚佑帝君成道1139周年大典 蔡馬王到場未同台

2019-06-20 11:21聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

指南宮今天舉行「孚佑帝君成道1139周年大典」，包括蔡英文總統、前總統馬英九、立法院前院長王金平都到場上香致詞，三人到場時間錯開，也未同台互動。

指南宮今天舉行「孚佑帝君成道1139周年大典」，立法院前院長王金平到場上香致詞，...
指南宮今天舉行「孚佑帝君成道1139周年大典」，立法院前院長王金平到場上香致詞，並與現場民眾開心互動。記者胡經周／攝影
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指南宮今天舉行「孚佑帝君成道1139周年大典」，蔡英文總統到場上香致詞，並雙手合...
指南宮今天舉行「孚佑帝君成道1139周年大典」，蔡英文總統到場上香致詞，並雙手合十向民眾致意。記者胡經周／攝影
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指南宮今天舉行「孚佑帝君成道1139周年大典」，前總統馬英九到場上香致詞。記者胡...
指南宮今天舉行「孚佑帝君成道1139周年大典」，前總統馬英九到場上香致詞。記者胡經周／攝影
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