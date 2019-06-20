國中生嗆韓 呂秋遠說了一個轉職魔法師的故事引激辯

2019-06-20 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



律師呂秋遠。取自臉書 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨天到社教館與優良畢業生市長獎、模範生合影。一名獲模範生獎的國中男生拍照時向市長說，「覺得韓市長選總統很可笑，醒一醒不要讓感性壓過你的理性。」韓國瑜事後受訪時表示尊重學生，15歲就敢把心中的想法表達出來很好，台灣是自由民主的社會，大家都可以表述心中意見；律師呂秋遠說了一個小故事暗諷韓國瑜，引起網友熱烈討論。

呂秋遠在臉書說了這個故事，在中古世紀的歐洲，有一個很愛選舉的小國，這個小國每年都在選舉，而且全民瘋狂選舉。有一天，城裡來了個騙子，他自稱先前賣菜、現在轉職魔法師，並對民眾保證，他可以讓人民發大財、護城河變乾淨、城堡變漂亮、害蟲都消失。只是這些成果，只要是笨蛋就看不見，只有聰明人才能看到效果。

民眾決定聘用他，這個騙子就在空空如也的市政廳裡比手畫腳，而且跟民眾宣示，只有當上全歐洲的統治者，才能讓這個國家更好。不久，三個月後，民眾觀察護城河的清理，但是民眾卻因為自己看到護城河變更髒，上面還浮起了魚屍而害怕，主要還是害怕自己是笨蛋，而不是害怕護城河怎麼了。

於是紛紛向親朋好友說，空氣真的變新鮮了、大家都有錢了、咬民眾的害蟲也都不見了。最後，當騙子決定召開國政發表會，每週一次告訴民眾他到底做了什麼。民眾雖然什麼也沒看見，但是因為不願意承認自己是笨蛋，於是紛紛表示騙子做得真好，也到處口耳相傳，希望他可以帶領更多歐洲人發大財。結果，有一個天真的小朋友在騙子遊街的時候說：「你要去讓全歐洲人發大財這件事情，真的太可笑，不要讓你的感性，壓過你的理性。」，海水退潮了，揭穿了他根本沒有穿衣服，這就是國王的新一故事。

咦，那小蘭呢？

有不少網友認為看到才國三的學生腦袋這麼清楚，讓人感到台灣還是有希望有未來的，也有人請教呂秋遠律師將投票權下修至16歲需要哪些條件？因為學生腦袋真的都比老人清楚；一直以來台灣的選舉總是被老人票牽制，年青人才是國家未來主人翁阿！

但也有網友力挺韓國瑜，認為韓還想做事，也該多點鼓勵，相對於執政多年的民進黨，不作為難道還要稱讚？雖不認同還沒作滿一屆就想著離開，但是至少他想做事，想做一個市長本來就該做的事情，一個能盡本分的人就贏很多人了；也有韓粉指出，每人選擇不同，不要認為跟自己選擇不同的人就是被騙，我們高雄人也是有判斷力的。