黨產會追徵中廣土地 趙少康：李登輝吃香喝辣我善後？

2019-06-20 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



黨產會今天召開中廣聽證會，鎖定中廣出售38筆土地進行追徵，中廣董事長趙少康上午召開記者會，指中廣民國94年底由國民黨黨營事業華夏公司賣給由余建新經營的中時榮麗集團，當時就已經不再是黨營事業；趙少康等人95年底再以高於中時榮麗出價及市價的對價，取得中廣經營權，過程合法正當，屬於「善意第三人」。

趙少康特別強調「冤有頭、債有主」，中廣當年在李登輝及劉泰英主導下，出賣資產、胡亂投資，黨產會應就此進行追查，不應該對他窮追猛打。

趙少康說，黨產會身為政府獨立機關，必須公正行使職權，應該針對「因處分黨產而獲利的人」追討黨產，不可以對「善意第三人」追討黨產，更不應屢屢無端針對身為廣播界龍頭的中廣公司進行追查，否則將引發媒體寒蟬效應，嚴重侵害媒體廣電自由及新聞自由，即便一時得志，也難杜悠悠之口。

趙少康表示，他在民國95年從中時榮麗集團接手中廣時，中廣已非國民黨黨產，黨產會卻要向他追討中廣公司在民國91、92年出售給宏盛建設蓋臺北市仁愛路「帝寶」豪宅的土地的獲利，砲轟黨產會搞錯對象，中廣出售名下資產的時間點，大多在李登輝擔任國民黨主席、劉泰英擔任國民黨黨產會管理委員會主委時期，這兩人吃香喝辣，現在卻變成他要來收拾善後。

趙少康表示，他入主中廣公司以來，國民黨沒有干預、涉入中廣的人事、財務和業務，他做事對絕對不會受到任何人，尤其是政黨的干預，然而開聽證會只是行禮如儀、過個水，他相信黨產會其實心證已成、先射箭再畫靶，呼籲黨產會應該針對處分黨產而獲利的人追討黨產，而不該向善意第三人追討，否則是嚴重侵害廣電媒體及新聞自由。