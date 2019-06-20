對王世堅又有新說法 柯P：愛的反面是「冷漠」

2019-06-20 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員王世堅昨受邀出席參加電影「恰吉」的首映會，在片商的安排下，拿著道具刀，笑喊「市長呢」，逗得全場哈哈大笑。

台北市長柯文哲今笑說，其實愛的反面不是恨，而是「冷漠」，隨後即不願多談。