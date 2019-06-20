影／AIT主席莫健：美豬牛問題 需取得進展
美國在台協會（AIT）主席莫健19日在華府指出，不排除今年舉辦台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談的可能性，但美豬、美牛問題需要取得一些進展，美方強烈希望在這些問題上，取得一定程度的進展。
莫健（James Moriarty）出席由國家亞洲研究局（NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）舉辦的亞洲政策會議，談論美國在戰略競爭中的聯盟與夥伴關係，莫健在會中談及美台經貿、軍事關係，以及兩岸關係等議題。
記者詢問莫健，今年是否會舉行TIFA會談，以及解決美豬、美牛問題是否成為舉行TIFA會談或談判雙邊貿易協定的前提？
莫健回應，對於TIFA會談的可能性，他不會排除，他也認為提問記者說得對，在美豬、美牛方面需要取得一些進展；他不談論要取得哪種進展，但基於過去經驗，美方確實很強烈希望在這些問題上，取得一定程度的進展。
莫健也說，即使沒有舉行TIFA會談，相信美方會繼續與台灣進行貿易對話，因為美國重視與台灣的夥伴關係。
莫健致詞時表示，美方努力增進與台灣的經濟夥伴關係、支持台灣維持自衛能力、深化雙方人民的友誼、提升台灣對國際社會作出貢獻的能力；台灣不僅是美方在印太區域重要且可靠的合作夥伴，也是世界上一股良善力量，因此台灣值得美方持續支持。
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