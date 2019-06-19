蔡總統向支持者喊話 「你們都是那個最重要的1」

2019-06-19 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨中執會今天通過提名蔡英文總統代表民進黨參選2020年總統選舉，蔡總統稍早透過臉書表示，這半年來，我們一步步整建團隊，回應人民的期待，找回支持者的熱情。初選的過程，激勵了整個黨。初選的勝利，證明我們三年執政有成，也證明執政團隊共同努力的成績，得到人民的肯定跟支持。

蔡總統在今天重返民進黨，雖然在三月中旬前往黨中央領表登記總統黨內初選，不過，她確實如民進黨主席卓榮泰所說，是去年九合一敗選後，首次踏進民進黨九樓的大會議室，蔡總統說，再次回到民進黨中央黨部，代表新的階段開始。

她表示，感謝卓榮泰、黨秘書長羅文嘉帶領的中央黨部，歷經種種挑戰，終於讓初選順利完成。她也再次感謝賴清德前院長的毅力與民主風範，和她一起完成初選的過程。最後，她要感謝中執會今天正式提名我成為2020年總統候選人，「我一定使命必達。」

蔡總統說，初選已經過去，現在是團結的時刻。更艱鉅的任務正要開始，我們必須集結最大戰鬥力量，做最充分的整合，回應年輕世代的需求，爭取最大的社會支持。

蔡總統表示，2020的選戰目標很清楚，就是總統要勝選，立委要過半。只有勝選，我們才能繼續維護台灣的民主自由，捍衛執政的價值與改革的成果。更重要的是，鞏固主權，這是我們必須要承擔、一定要承擔，也一定會成功的任務！

蔡總統也說，「各位辣台派，挑戰就在眼前，我一直堅持『1+1一定大於2』，你們都是那個最重要的1。請加入我們，一起向前，守護台灣。」

以下是蔡總統臉書全文：

再次回到民進黨中央黨部，代表新的階段開始。

這半年來，我們一步步整建團隊，回應人民的期待，找回支持者的熱情。初選的過程，激勵了整個黨。初選的勝利，證明我們三年執政有成，也證明執政團隊共同努力的成績，得到人民的肯定跟支持。

感謝卓榮泰主席、羅文嘉秘書長帶領的中央黨部，歷經種種挑戰，終於讓初選順利完成。我也再次感謝賴清德前院長的毅力與民主風範，和我一起完成初選的過程。最後，我要感謝中執會今天正式提名我成為2020年總統候選人，我一定使命必達。

初選已經過去，現在是團結的時刻。更艱鉅的任務正要開始，我們必須集結最大的戰鬥力量，做最充分的整合，回應年輕世代的需求，爭取最大的社會支持。

2020的選戰目標很清楚，就是總統要勝選，立委要過半！

只有勝選，我們才能繼續維護台灣的民主自由，捍衛執政的價值與改革的成果。更重要的是，鞏固主權，這是我們必須要承擔、一定要承擔，也一定會成功的任務！