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工輔法今朝野協商 環團批踐踏農地

2019-06-20 00:30聯合報 記者吳姿賢張語羚／台北報導

農田裡的工廠，在桃園市內隨處可見。 圖／聯合報系資料照片
農田裡的工廠，在桃園市內隨處可見。 圖／聯合報系資料照片
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工廠管理輔導法修正草案拚臨時會三讀，預計今朝野協商。由於政院版草案未設違章工廠落日條款、就地合法門檻也遭疑寬鬆，環團除了連署表達不滿，今早也會到立法院前抗議，批評是政策買票，「踐踏農地農民及農村」。有環團昨還指經濟部官員疑似討好業者。

地球公民基金會昨出示一份錄音檔，指工輔法主責官員、經濟部中部辦公室簡任技正雲瑞龍十七日在彰化「農地工廠重要政策」說明會上，向業者指修法後只要拿到特定工廠登記，「愛怎麼做就怎麼做，重點不要做高汙染就好」，原做食品的也可做金屬加工；至於低汙染項目還在研擬，「可能從卅幾項變到七十幾項」，指修法「開一條路，讓大家可以合法」，還說修法思考過程「就是不斷衝擊現有的土地法規」。

由於環團反違章工廠連署超過一萬七千份，為反擊環團，雲瑞龍在會上自爆，他們也發起支持政院版草案連署，「我們連署十萬個，在電腦鍵盤前按到手快扭到，那個是按出來的。」他也稱為修法發起募捐，「名單都留在我身邊」，強調「這是有心的廠商，我之後一定要幫他們。」

地球公民基金會說，官員袒護違法工廠，讓全國餐桌承受糧食汙染風險，破壞生態環境、扭曲產業發展，要求違章工廠設落日條款，不應生生世世賴在農地上，糟蹋農民及糧食安全。

雲瑞龍昨回應說，「按到手要扭到」是轉述廠商跟我講的，廠商發動員工、家屬連署支持修法，與他本人無關。至於「愛怎麼做就怎麼做」，雲瑞龍昨說，「草案就是低汙染都是可以的。」

雲瑞龍也發聲明說，強調修法前提是不准新設、不得汙染、不得危及公安，新設、不配合納管及十年未取得特定工廠登記，依新法處理。並指環團出示的錄音摘要，內容斷章取義。

經濟部中辦副主任許正宗說，同仁講話可能快了一點；經濟部立場仍希望以政院版通過。經濟部統計，全台農地上約有三點八萬間違章工廠。

農地農民立法院
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