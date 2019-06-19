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偷拿機車娃娃的家長找到了！網讚結局：世界因你而美麗

為了「這個原因」 王世堅：謝謝恰吉

2019-06-19 20:16聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市議員王世堅因問政激動，被網友戲稱為「台版恰吉」。如今鬼娃恰吉重新翻拍，21日正式上映，片商今晚找來王世堅出席首映會，讓「恰吉」合體，被外界關注。

王世堅則是自爆，30年前，和太太戀愛的時候，就是帶她來看鬼娃恰吉第一集，當時希望藉著恐怖氣氛，讓兩人感情急速升溫，「果然我的計謀得逞了」，「謝謝恰吉」。

王世堅也說，接到片商邀約的時候，心情其實百味雜陳，因為十幾年來，一直都有人說他長得像恰吉，這其實是個黑色幽默。

王世堅說，自己和恰吉本來都是好人，恰吉是因為被惡靈上身，自己則是「職務」上身，因為擔任市議員，踏上質詢台，才會變得很兇惡。不過自己和恰吉還是有小不同的地方，就是他只對壞人壞，擔任市議員，監督市長、市政，是必要之物，議員是必要之惡，「也請大家包容我的兇惡」。

對於台北市長柯文哲的父親柯承發日前接受電台專訪時直言「希望王世堅來罵我」，王世堅今也說，對不起柯爸、柯媽，他們都是長輩，對他的任何批評監督自己都接受，但他是職務上身，公事公辦，也希望柯文哲不要再對不起柯爸、柯媽，他們兩人年事已高，應該要頤養天年。

媒體追問，覺得柯文哲、恰吉誰比較可愛？王世堅笑說，恰吉可愛多了，他是被上身才兇惡，不是隨時隨地都兇惡。 

台北市議員王世堅自爆，30年前，和太太戀愛的時候，就是帶她來看鬼娃恰吉第一集，當...
台北市議員王世堅自爆，30年前，和太太戀愛的時候，就是帶她來看鬼娃恰吉第一集，當時希望藉著恐怖氣氛，讓兩人感情急速升溫，「果然我的計謀得逞了」，「謝謝恰吉」。記者邱瓊玉／攝影
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王世堅柯文哲北市
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