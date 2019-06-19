張善政嗆蘇貞昌：行政院長不是競選總幹事

2019-06-19 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院前院長張善政在臉書砲轟現任院長蘇貞昌，指蘇身為院長要知道自己的責任，少說話多做事，更嗆行政院長不是競選總幹事，做什麼要像什麼，積極輔導地方事務是中央部會應盡的義務，但蘇卻說出「市長他在當，責任要我扛，病媒蚊在高雄不在行法院」如此推託責任的話，顯然真正荒唐的是行政院。

張善政表示，自己當行政院長或副院長時不曾卡過地方首長，同樣發生登革熱疫情，中央不分藍綠全力幫忙，雖然是不同政黨，但我們從來沒有卡賴或卡菊的聲音，為什麼蘇貞昌當行政院長就接連卡韓、卡柯、卡公投？這簡直就是卡神。

張善政指出，民進黨逆行倒施的政策引發全民不滿，利用打擊特定政治人物來掩飾施政的失敗更是被看破手腳，最離譜的是能源政策搖擺不定，甚至採取多數暴力強行通過公投法修正案，阻止人民表達意向的全力，這些離譜的行徑已經超過一個民主國家政黨該有的行為了；請蘇貞昌院長捫心自問，施行這些政策時心中有沒有人民？如果只檢討別人不檢討自己，全民最大黨怎麼會是討厭民進黨？