張善政批蘇貞昌卡韓、卡柯、卡公投 簡直是「卡神」

2019-06-19 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



行政院前院長張善政，今天批蘇貞昌一再卡韓、卡柯、卡公投，簡直是「卡神」。圖／報系資料照片 分享 facebook 行政院長蘇貞昌最近因為高雄登革熱防疫經費，和高雄市長韓國瑜隔空交火。行政院前院長張善政今天表示，他當行政院長或副院長時，不曾卡過地方首長，發生登革熱疫情中央不分藍綠全力幫助，為什麼蘇貞昌當行政院長就接連卡韓、卡柯、卡公投？這簡直就是「卡神」。

張善政今天在臉書發言指出，身為院長要知道自己的責任，少說話多做事，積極輔導地方事務是中央部會應盡的義務，他當院長時，從來沒有卡賴或卡菊。蘇貞昌說出「市長他（韓國瑜）在當，責任要我扛，病媒蚊在高雄不在行法院」，張善政批評，如此推託責任的話，顯然真正荒唐的是行政院。

張善政表示，民進黨逆行倒施的政策引發全民不滿，利用打擊特定政治人物來掩飾施政的失敗更是被看破手腳，最離譜的是能源政策搖擺不定，甚至採取多數暴力強行通過公投法修正案，阻止人民表達意向的全力，這些離譜的行徑已經超過一個民主國家政黨該有的行為了；請蘇貞昌院長捫心自問，施行這些政策時心中有沒有人民？如果只檢討別人不檢討自己，全民最大黨怎麼會是討厭民進黨？

他也表示，有人說他是史上任期最短、最沒政績的行政院長，目前高雄21例登革熱就被政府罵連蚊子都治不好，但2015年時，臺南、高雄市登革熱的疫情爆發的更嚴重，當時的行政院可沒有人在花時間跟賴清德、陳菊首長玩口水戰，相反的，當時的中央跟地方雖然顏色不同，但齊心協力，一起努力防疫，最後也會成功的壓制了疫情。