親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
熱島高溫發燒中
監院彈劾檢察官
政治
軍事
綜合

臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

陸清華排名超耶魯升至世界第16 台大排第69

工輔法爭議 經部官員：「按到手扭到」是指業者動員

2019-06-19 17:17聯合報 記者張語羚╱即時報導

立法院臨時會將審查「工廠管理輔導法」，攸關農地違章工廠是否能就地合法。不過地球公民基金會今天公布一份錄音檔，直指經濟部中部辦公室簡任技正兼科長雲瑞龍出席業者政策說明會時，自爆「那個齁在電腦前鍵盤按到手要被扭到，那個是按出來的」，疑似「造假」。雲瑞龍受訪時澄清，主要是「轉述」廠商動員情況，因為廠商員工、家屬都有去連署。

地球公民基金會公布的錄音檔是中華法務會計研究發展協會在彰化主辦的「農地工廠重要政策」說明會。雲瑞龍受訪時說，「按到手要被扭到」是「轉述廠商跟我講的」，因為廠商發動員工、家屬出面連署，支持「工廠管理輔導法」修法，才會有這樣的說法，連署相關事宜絕對與他本人無關。

地球公民基金會也認為雲瑞龍在會中對修法的解釋相當不妥。雲瑞龍對廠商說，「現在你（廠商）拿到特登後，你愛怎麼做就怎麼做，重點不要作高汙染就好，你本來作食品，現在想做金屬加工，做其他，只要低汙染都可以。」不過雲瑞龍受訪時強調，「這是我們草案內容，我們草案就是低汙染都是可以的。」

雲瑞龍也寫了一份說明，並提出4點澄清，他說，首先，經濟部同仁受邀中華法務會計研究發展協會6月17日晚上7點主辦的「農地工廠重要政策」說明會，說明行政院修法內容及修法歷程；其次，上課強調修法前提，在不准新設、不得汙染、不得危及公安，新設、不配合納管及10年未取得特定工廠登記，依新法處理。

第三，有關錄音摘要，內容有㫁章取義且部分內容屬於分享廠商自主性成立協會與發起募款，請媒體正面未登工廠對產業貢獻，與雲姓科長無關；最後，廠商自發性發起連署10萬，係雲姓科長於上課中，分享全國臨時工廠聯盟廠商為了連署，發動員工、家屬及朋友，按鍵盤來連署按到手酸，連署事宜與雲姓科長無關。

而經濟部中部辦公室副主任許正宗受訪時則說，同仁講話可能講快了一點，畢竟經濟部是站在輔導產業的立場，在業者比較多的場合，當然會講業者比較想要聽的話，但也是對業者做出政策說明。

至於「工廠管理輔導法」修法，許正宗強調，經濟部的立場還是希望以行政院版通過，不過立委、環團都有各自的想法、看法，因此希望協調出各方都能滿意的方案，若採院版修正草案當然是最好。

農地行政院
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／國安法修法三讀 退休軍公教淪共諜喪失並追繳退俸

2019-06-19 14:57

國安法修法三讀 總統府：台灣的民主防護網更完整建構

2019-06-19 16:06

蔡碧仲曾要求黃和村起訴傅崑萁？蔡：從未踏入花檢一步

2019-06-19 15:27

【重磅快評】退將赴陸要罰俸 如果主張台獨罰不罰？

2019-06-19 14:29

親綠？友柯？時力路線之爭 共識「不支持親中參選人」

2019-06-19 14:25

反年改「八百壯士」出書了！ 明重回立院「埋鍋造飯」

2019-06-19 14:21

觀察站／大小綠分裂 柯P撿到槍？踩到雷？

2019-06-19 14:19

將整合傅崑萁？國民黨花蓮縣立委初選 傅系黃啟嘉勝出

2019-06-19 13:15

參加抗韓聯盟？王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01

時力8月底提不分區立委名單 邀其他政黨談合作

2019-06-19 12:51

被指查檢察官為給段宜康交代？ 高涌誠：願公開約詢錄音

2019-06-19 12:13

國民黨花蓮立委初選 黃啟嘉勝出

2019-06-19 12:03

科技部副司長賴宇亭返鄉任桃市工務局長 今宣誓就職

2019-06-19 11:48

監委加厚彈劾陳隆翔調查報告 律師：補充理由似無不可

2019-06-19 11:45

監委自爆曲棍球案原要糾正3單位 遭審查會攔下

2019-06-19 11:32

影／郭台銘讚蘇揆 若當初選總統可能會投他

2019-06-19 11:05

影／修法禁退將高官赴陸 邱垂正：維護國家尊嚴

2019-06-19 10:59

黨員傳要邱顯智切割黃國昌 時力：不懂為了什麼？

2019-06-19 10:30

東廠、拔管、打賴、閹割公投…台灣民主進鐵籠 小英有臉罵中共？

2019-06-19 08:00

趙怡翔：美對台支持 非針對某政府

2019-06-19 07:16

修兩岸條例 綠黨團加碼 退將赴中言行恐終身受限

2019-06-19 00:00

蔡英文：儘早歸還原民土地

2019-06-18 23:46

蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤

2019-06-18 21:45

黃捷指巴拉刈高風險 菜農林佳新：有人不戴套就禁止性行為？

2019-06-18 21:02

退將看兩岸條例修法：「政治性」活動誰說了算

2019-06-18 19:48

公懲會為何不公審柯文哲？立委點出公審管中閔的神邏輯

2019-06-18 19:24

【重磅快評】綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

2019-06-18 18:40

立委佈局 羅文嘉：徵召區七月完成、不分區九月完成

2019-06-18 18:16

臨時會修兩岸條例 退將赴中言行可能終身限制

2019-06-18 18:15

原民正義何時成功？ 蔡英文：很多事情證明我走到了

2019-06-18 17:19

蔡英文承諾 礦業法和原民身份法立院下會期立刻處理

2019-06-18 17:13

原轉會肯定蔡總統 也有諍言

2019-06-18 17:03

柯文哲雲林拜訪擔任律師的「他」 外界解讀拔樁意味濃厚

2019-06-18 16:48

選舉說一套、沒選舉說一套？李正皓：蘇貞昌才是始祖

2019-06-18 16:04

參選中市立委對戰沈智慧？林佳龍：今天不談選舉

2019-06-18 15:19

蘇揆：中央大力支持基隆建設 邁向國際化

2019-06-18 14:53

再有登革熱算蘇貞昌的！黃創夏：韓比馬更不沾鍋

2019-06-18 14:51

蔡英文：大聲說出把過去壓抑的主張就是轉型正義實踐

2019-06-18 14:49

影／陳菊質疑怎不用預備金 韓：到底什麼標準？

2019-06-18 13:23
看更多

熱門文章

預備金用在這裡 高市府公布溝渠清淤照證實淤積嚴重

2019-06-18 17:37

經濟學人預測小英險勝 柯文哲笑回：最大變數還沒出現

2019-06-19 09:58

【重磅快評】綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

2019-06-18 18:40

經濟學人智庫：蔡英文將險勝韓國瑜連任成功

2019-06-18 21:18

一句話改變韓國瑜命運！ 當年扁、馬也用這招上位

2019-06-19 09:00

徐永明酸韓國瑜自大草包 孫大千諷：不甘寂寞的政客

2019-06-19 08:05

國中生當面說「選總統很可笑」 韓國瑜：表達己見勇氣可嘉

2019-06-19 16:13

影／國安法修法三讀 退休軍公教淪共諜喪失並追繳退俸

2019-06-19 14:57

5年800億元 我建構劍翔無人機群攻對岸雷達站

2019-06-19 11:07

彈劾檢察官陳隆翔 監院調查報告加碼罪狀

2019-06-19 00:13

潘恒旭列出數字：韓國瑜當市長後向中央申請補助比較難

2019-06-18 17:56

黃捷指巴拉刈高風險 菜農林佳新：有人不戴套就禁止性行為？

2019-06-18 21:02

東廠、拔管、打賴、閹割公投…台灣民主進鐵籠 小英有臉罵中共？

2019-06-19 08:00

海巡新造首艘600噸級巡防艦 今高雄安放龍骨

2019-06-18 18:17

陸戰隊蛙人克難周照片 獲巴黎攝影大賽優選

2019-06-19 13:15

NCC罰旺中3案共110萬元 要求限期改正

2019-06-19 14:28

臨時會修兩岸條例 退將赴中言行可能終身限制

2019-06-18 18:15

跨黨派議員促雙城論壇停辦 柯文哲：可是議員報名都爆滿

2019-06-19 09:43

觀察站／蔡系黨團監委 踐踏憲政體制

2019-06-19 00:40

【重磅快評】退將赴陸要罰俸 如果主張台獨罰不罰？

2019-06-19 14:29

黨員傳要邱顯智切割黃國昌 時力：不懂為了什麼？

2019-06-19 10:30

羅文嘉：內戰打了3個月 還要打下去嗎

2019-06-19 00:08

【即時短評】蔡英文封殺公投 李進勇全力以赴

2019-06-19 00:26

王金平問：5候選人荒島求生誰先回來？ 周錫瑋這樣妙回

2019-06-19 13:10

初選後啟動整合 蔡英文邀立委餐敘提到韓國瑜

2019-06-18 21:47

韓國瑜周六台中場造勢 預計15萬人參加響應

2019-06-19 11:45

綠媒政論節目挺蔡來賓3人變4人？扁：希望不是真的

2019-06-19 11:01

談未來閣揆人選 郭台銘提3個條件

2019-06-19 11:39

對台軍售美有雜音？美參議員：美對台軍售應常態化

2019-06-18 22:10

搶搭「韓流」風潮 金門酒廠推韓國瑜紀念酒21日上市

2019-06-19 12:25

吳蕚洋再發文諷韓國瑜 「被慫恿偷竊就不是犯罪？」

2019-06-19 15:44

陳吉仲：批評巴拉刈的人 建議他可以自己去噴看看

2019-06-19 13:52

誰把公投墮胎！呂秀蓮點名蔡英文 「好好整頓中選會」

2019-06-19 11:29

公懲會為何不公審柯文哲？立委點出公審管中閔的神邏輯

2019-06-18 19:24

反年改「八百壯士」出書了！ 明重回立院「埋鍋造飯」

2019-06-19 14:21

韓國瑜台中造勢大會 王惠美：另有行程不克參加

2019-06-19 14:38

參加抗韓聯盟？ 王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01

趙怡翔：美對台支持 非針對某政府

2019-06-19 07:16

退將看兩岸條例修法：「政治性」活動誰說了算

2019-06-18 19:48

國民黨花蓮立委初選 黃啟嘉勝出

2019-06-19 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top