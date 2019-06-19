工輔法爭議 經部官員：「按到手扭到」是指業者動員

2019-06-19 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



立法院臨時會將審查「工廠管理輔導法」，攸關農地違章工廠是否能就地合法。不過地球公民基金會今天公布一份錄音檔，直指經濟部中部辦公室簡任技正兼科長雲瑞龍出席業者政策說明會時，自爆「那個齁在電腦前鍵盤按到手要被扭到，那個是按出來的」，疑似「造假」。雲瑞龍受訪時澄清，主要是「轉述」廠商動員情況，因為廠商員工、家屬都有去連署。

地球公民基金會公布的錄音檔是中華法務會計研究發展協會在彰化主辦的「農地工廠重要政策」說明會。雲瑞龍受訪時說，「按到手要被扭到」是「轉述廠商跟我講的」，因為廠商發動員工、家屬出面連署，支持「工廠管理輔導法」修法，才會有這樣的說法，連署相關事宜絕對與他本人無關。

地球公民基金會也認為雲瑞龍在會中對修法的解釋相當不妥。雲瑞龍對廠商說，「現在你（廠商）拿到特登後，你愛怎麼做就怎麼做，重點不要作高汙染就好，你本來作食品，現在想做金屬加工，做其他，只要低汙染都可以。」不過雲瑞龍受訪時強調，「這是我們草案內容，我們草案就是低汙染都是可以的。」

雲瑞龍也寫了一份說明，並提出4點澄清，他說，首先，經濟部同仁受邀中華法務會計研究發展協會6月17日晚上7點主辦的「農地工廠重要政策」說明會，說明行政院修法內容及修法歷程；其次，上課強調修法前提，在不准新設、不得汙染、不得危及公安，新設、不配合納管及10年未取得特定工廠登記，依新法處理。

第三，有關錄音摘要，內容有㫁章取義且部分內容屬於分享廠商自主性成立協會與發起募款，請媒體正面未登工廠對產業貢獻，與雲姓科長無關；最後，廠商自發性發起連署10萬，係雲姓科長於上課中，分享全國臨時工廠聯盟廠商為了連署，發動員工、家屬及朋友，按鍵盤來連署按到手酸，連署事宜與雲姓科長無關。

而經濟部中部辦公室副主任許正宗受訪時則說，同仁講話可能講快了一點，畢竟經濟部是站在輔導產業的立場，在業者比較多的場合，當然會講業者比較想要聽的話，但也是對業者做出政策說明。

至於「工廠管理輔導法」修法，許正宗強調，經濟部的立場還是希望以行政院版通過，不過立委、環團都有各自的想法、看法，因此希望協調出各方都能滿意的方案，若採院版修正草案當然是最好。