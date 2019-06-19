影／國安法三讀 退休軍公教淪共諜將追繳退俸

相關新聞
工輔法爭議 經部官員：「按到手扭到」是指業者動員2019-06-19 17:17
國安法修法三讀 總統府：台灣的民主防護網更完整建構2019-06-19 16:06
蔡碧仲曾要求黃和村起訴傅崑萁？蔡：從未踏入花檢一步2019-06-19 15:27
【重磅快評】退將赴陸要罰俸 如果主張台獨罰不罰？2019-06-19 14:29
親綠？友柯？時力路線之爭 共識「不支持親中參選人」2019-06-19 14:25
反年改「八百壯士」出書了！ 明重回立院「埋鍋造飯」2019-06-19 14:21
觀察站／大小綠分裂 柯P撿到槍？踩到雷？2019-06-19 14:19
將整合傅崑萁？國民黨花蓮縣立委初選 傅系黃啟嘉勝出2019-06-19 13:15
參加抗韓聯盟？王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？2019-06-19 13:01
時力8月底提不分區立委名單 邀其他政黨談合作2019-06-19 12:51
被指查檢察官為給段宜康交代？ 高涌誠：願公開約詢錄音2019-06-19 12:13
國民黨花蓮立委初選 黃啟嘉勝出2019-06-19 12:03
科技部副司長賴宇亭返鄉任桃市工務局長 今宣誓就職2019-06-19 11:48
監委加厚彈劾陳隆翔調查報告 律師：補充理由似無不可2019-06-19 11:45
監委自爆曲棍球案原要糾正3單位 遭審查會攔下2019-06-19 11:32
影／郭台銘讚蘇揆 若當初選總統可能會投他2019-06-19 11:05
影／修法禁退將高官赴陸 邱垂正：維護國家尊嚴2019-06-19 10:59
黨員傳要邱顯智切割黃國昌 時力：不懂為了什麼？2019-06-19 10:30
東廠、拔管、打賴、閹割公投…台灣民主進鐵籠 小英有臉罵中共？2019-06-19 08:00
趙怡翔：美對台支持 非針對某政府2019-06-19 07:16
修兩岸條例 綠黨團加碼 退將赴中言行恐終身受限2019-06-19 00:00
蔡英文：儘早歸還原民土地2019-06-18 23:46
蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤2019-06-18 21:45
黃捷指巴拉刈高風險 菜農林佳新：有人不戴套就禁止性行為？2019-06-18 21:02
退將看兩岸條例修法：「政治性」活動誰說了算2019-06-18 19:48
公懲會為何不公審柯文哲？立委點出公審管中閔的神邏輯2019-06-18 19:24
【重磅快評】綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍2019-06-18 18:40
立委佈局 羅文嘉：徵召區七月完成、不分區九月完成2019-06-18 18:16
臨時會修兩岸條例 退將赴中言行可能終身限制2019-06-18 18:15
原民正義何時成功？ 蔡英文：很多事情證明我走到了2019-06-18 17:19
蔡英文承諾 礦業法和原民身份法立院下會期立刻處理2019-06-18 17:13
原轉會肯定蔡總統 也有諍言2019-06-18 17:03
柯文哲雲林拜訪擔任律師的「他」 外界解讀拔樁意味濃厚2019-06-18 16:48
選舉說一套、沒選舉說一套？李正皓：蘇貞昌才是始祖2019-06-18 16:04
參選中市立委對戰沈智慧？林佳龍：今天不談選舉2019-06-18 15:19
蘇揆：中央大力支持基隆建設 邁向國際化2019-06-18 14:53
再有登革熱算蘇貞昌的！黃創夏：韓比馬更不沾鍋2019-06-18 14:51
蔡英文：大聲說出把過去壓抑的主張就是轉型正義實踐2019-06-18 14:49
影／陳菊質疑怎不用預備金 韓：到底什麼標準？2019-06-18 13:23
熱門文章
經濟學人預測小英險勝 柯文哲笑回：最大變數還沒出現2019-06-19 09:58
【重磅快評】綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍2019-06-18 18:40
經濟學人智庫：蔡英文將險勝韓國瑜連任成功2019-06-18 21:18
國中生當面說「選總統很可笑」 韓國瑜：表達己見勇氣可嘉2019-06-19 16:13
一句話改變韓國瑜命運！ 當年扁、馬也用這招上位2019-06-19 09:00
徐永明酸韓國瑜自大草包 孫大千諷：不甘寂寞的政客2019-06-19 08:05
影／國安法修法三讀 退休軍公教淪共諜喪失並追繳退俸2019-06-19 14:57
5年800億元 我建構劍翔無人機群攻對岸雷達站2019-06-19 11:07
彈劾檢察官陳隆翔 監院調查報告加碼罪狀2019-06-19 00:13
潘恒旭列出數字：韓國瑜當市長後向中央申請補助比較難2019-06-18 17:56
黃捷指巴拉刈高風險 菜農林佳新：有人不戴套就禁止性行為？2019-06-18 21:02
東廠、拔管、打賴、閹割公投…台灣民主進鐵籠 小英有臉罵中共？2019-06-19 08:00
海巡新造首艘600噸級巡防艦 今高雄安放龍骨2019-06-18 18:17
陸戰隊蛙人克難周照片 獲巴黎攝影大賽優選2019-06-19 13:15
NCC罰旺中3案共110萬元 要求限期改正2019-06-19 14:28
臨時會修兩岸條例 退將赴中言行可能終身限制2019-06-18 18:15
跨黨派議員促雙城論壇停辦 柯文哲：可是議員報名都爆滿2019-06-19 09:43
觀察站／蔡系黨團監委 踐踏憲政體制2019-06-19 00:40
【重磅快評】退將赴陸要罰俸 如果主張台獨罰不罰？2019-06-19 14:29
黨員傳要邱顯智切割黃國昌 時力：不懂為了什麼？2019-06-19 10:30
羅文嘉：內戰打了3個月 還要打下去嗎2019-06-19 00:08
【即時短評】蔡英文封殺公投 李進勇全力以赴2019-06-19 00:26
王金平問：5候選人荒島求生誰先回來？ 周錫瑋這樣妙回2019-06-19 13:10
初選後啟動整合 蔡英文邀立委餐敘提到韓國瑜2019-06-18 21:47
韓國瑜周六台中場造勢 預計15萬人參加響應2019-06-19 11:45
綠媒政論節目挺蔡來賓3人變4人？扁：希望不是真的2019-06-19 11:01
吳蕚洋再發文諷韓國瑜 「被慫恿偷竊就不是犯罪？」2019-06-19 15:44
搶搭「韓流」風潮 金門酒廠推韓國瑜紀念酒21日上市2019-06-19 12:25
談未來閣揆人選 郭台銘提3個條件2019-06-19 11:39
對台軍售美有雜音？美參議員：美對台軍售應常態化2019-06-18 22:10
陳吉仲：批評巴拉刈的人 建議他可以自己去噴看看2019-06-19 13:52
誰把公投墮胎！呂秀蓮點名蔡英文 「好好整頓中選會」2019-06-19 11:29
反年改「八百壯士」出書了！ 明重回立院「埋鍋造飯」2019-06-19 14:21
公懲會為何不公審柯文哲？立委點出公審管中閔的神邏輯2019-06-18 19:24
韓國瑜台中造勢大會 王惠美：另有行程不克參加2019-06-19 14:38
參加抗韓聯盟？ 王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？2019-06-19 13:01
趙怡翔：美對台支持 非針對某政府2019-06-19 07:16
國民黨花蓮立委初選 黃啟嘉勝出2019-06-19 12:03
退將看兩岸條例修法：「政治性」活動誰說了算2019-06-18 19:48
影／郭台銘欲組「抗韓聯盟」？朱立倫妙語神回2019-06-19 15:28
留言